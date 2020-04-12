سوسييداد يتيح للاعبيه التدرب في مقره بدءا من الثلاثاء (تقارير)

لاعبو ريال سوسييداد يجرون تمارين الإحماء قبل مواجهة برشلونة في السابع من آذار/مارس 2020، وهي آخر مباراة لهم في الدوري الإسباني قبل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

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مدريد (أ ف ب)

أفادت تقارير صحافية إسبانية ان ريال سوسييداد سيتيح للاعبيه معاودة التمارين في مقر التدريب التابع له بدءا من الثلاثاء، في ظل توقف منافسات دوري كرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا الإجراء يأتي في سياق إتاحة السلطات بعد عطلة عيد الفصح، معاودة بعض النشاطات الاقتصادية في البلاد التي تعد من الأكثر تأثرا عالميا بوباء "كوفيد-19"، والتي سجلت حتى الأحد نحو 17 ألف وفاة معلنة بسببه.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن النادي الباسكي قوله في بيان "ما ان اتخذت الحكومة قرار السماح للعاملين غير الأساسيين بالعودة الى وظائفهم، بات متاحا أمام لاعبي الفريق الأول مواصلة تمارينهم الفردية في ثوبييتا (مقر التدريب في شمال إسبانيا) بدءا من الثلاثاء المقبل".

وشدد النادي على ان معاودة التمارين هذه "لن تكون جماعية على الإطلاق (...) سيبقى التدريب إلزاميا كما كان عليه حتى الآن"، في إشارة الى ما قام به النادي ومعظم أندية كرة القدم حول العالم، بالطلب من اللاعبين مواصلة التمارين في منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية في ظل فترة التوقف الراهنة للمنافسات، والتي باتت مدتها تناهز شهرا كاملا.

وأوضح سوسييداد الذي كان يحتل المركز الرابع في ترتيب الليغا عند توقف المنافسات الشهر الماضي بعد المرحلة 27، انه "يعود لكل لاعب ان يقرر ما اذا كان يرغب بالتدرب في المنزل أو في ثوبييتا".

وشدد على انه في حال قرر اللاعبون إجراء التمارين في مقر النادي، يجب عليهم احترام إجراءات الوقاية الصحية لاسيما لجهة عدم المصافحة باليدين والحفاظ على مسافة فاصلة عن زملائهم والتدرب بشكل منفرد.

ولم تحدد السلطات الكروية الإسبانية أي موعد محتمل لاستئناف المنافسات المعلقة حتى إشعار آخر، وسيكون ذلك مرتبطا بالدرجة الأولى بتطورات الظروف الصحية الراهنة لـ"كوفيد-19" الذي تسبب بأكثر من 107 ألف وفاة معلنة حتى مساء السبت.

وكان سوسييداد أعلن أمس الاتفاق مع لاعبيه على خفض رواتبهم بنسبة قد تصل الى 20 بالمئة، وذلك للتعامل مع التداعيات المالية التي تسبب به التوقف بسبب تفشي الفيروس، لاسيما لجهة انعدام إيرادات المباريات وتوقف عائدات البث التلفزيوني، ما يؤثر سلبا على موازنات الأندية.

© 2020 AFP