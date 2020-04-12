فرنسا: حصيلة الوفيات بفيروس كورونا تبلغ 14393 وانخفاض عدد المرضى في العناية المركزة

سجلت فرنسا 315 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حسبما أعلنت الإدارة العامة للصحة الأحد، مشيرة إلى أن الوباء "يواصل الانتشار بشكل نشط". هذا وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا 14393 شخص في البلاد.

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قالت الإدارة العامة للصحة في فرنسا الأحد إن فيروس كورونا المستجد "يواصل الانتشار بشكل نشط" وأدى إلى وفاة 14393 شخص في البلاد، وذلك عقب تسجيل 315 وفاة إضافية في المستشفيات خلال 24 ساعة.

وأضافت الإدارة في بيان أنه تم تسجيل انخفاض في عدد المرضى بأقسام العناية المركزة لليوم الرابع على التوالي، لكنه انخفاض ضئيل بـ35 مريضا فحسب.

فرانس24/ أ ف ب

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