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الخبراء يتخوفون من حصول تعقيدات صحية للمرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يتخوف الخبراء من حصول تعقيدات صحية للمرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا. وفي السياق، قالت البروفيسور كلار أندرياك، أخصائية الجهاز التنفسي "نخشى التليف الرئوي، وهو مرض يظهر بعد الإصابة بمشاكل في الرئتين.. أجزاء في الرئتين لن تتنفس بطريقة جيدة، ولن تكون الرئة قادرة على الشهيق والزفير بطريقة عادية". ولعل قصة جيل بروفان الذي أمضى 11 يوما في المستشفى بينها 5 في العناية المركزة، خير دليل على ذلك. ويقول جيل "فقدت القدرة على التحمل، لم يعد بوسعي المشي.. أمشي مجرد 60 مترا وأتوقف". ولعل أكثر ما يقلقه هو حالة رئتيه، ومنذ عودته للمنزل يقوم بنفس التمرين، النفخ في قشة بلاستيكية لإعادة تأهيل طريقة تنفسه.