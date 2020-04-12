فيروس كورونا: 431 وفاة في إيطاليا خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة منذ أكثر من 3 أسابيع

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سجلت إيطاليا 431 وفاة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلنت السلطات الأحد، وهو ما يعتبر أدنى حصيلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. كما انخفض عدد المرضى في العناية المركزة (3343) لليوم التاسع على التوالي.

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أعلنت إيطاليا الأحد تسجيل 431 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ولم يسبق أن تراجع عدد الوفيات منذ 19 مارس/آذار (427 وفاة) عن 500. وتقل الحصيلة اليومية التي قدمها الدفاع المدني بحوالي الثلث عن حصيلة السبت (619).

ورحب قائد جهاز الحماية المدنية أنجيلو بوريلي "باستمرار تراجع الضغط على مؤسساتنا الصحية". وانخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة (3343) لليوم التاسع على التوالي.

من جهته، قال الطبيب المتخصص بالأمراض الصدرية في مستشفى جيميلي بالعاصمة روما لوكا ريشيلدي "نجحنا عبر التدابير المتخذة في تخفيف الضغط".

وتكتسي السيطرة على العدوى أهمية خاصة في إقليم لومبارديا (شمال)، باعتباره الأكثر تضررا بعد تسجيله نصف حالة الوفيات بالبلاد.

وأحصت السلطات الصحية في الإقليم 111 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو ما لم يحصل منذ نحو شهر (14 آذار/مارس).

وقال مسؤول الصحة الإقليمي جوليو غاليرا إن عدد الوفيات "أقل بكثير من أمس ومن الأيام الماضية، يوجد منحى تنازلي".

وتعتبر إيطاليا أحد أكثر البلدان تضررا بوباء كوفيد-19، حيث سجلت نحو 20 ألف وفاة وفق الإحصاءات الرسمية.

فرانس24/ أ ف ب

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