رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يغادر المستشفى حيث كان يعالج من فيروس كورونا

خرج رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الأحد من المستشفى في لندن، حيث تعالج على مدار أسبوع، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية. وقال جونسون لدى مغادرة المشفى "سنهزم فيروس كورونا وسنهزمه سويا.. على الرغم من أن القتال لم ينته بعد، إلا أننا نحرز الآن تقدما في هذه المعركة الوطنية المذهلة".

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غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد المستشفى في لندن حيث كان يعالج منذ أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

وأكد جونسون أن بلاده "ستهزم" فيروس كورونا في رسالة مصورة نشرها موقع الحكومة فيما يغادر المستشفى بعد تلقيه علاجا مكثفا من الوباء.

وقال جونسون البالغ من العمر 55 سنة، وهو جالس ويرتدي بدلة وربطة عنق "سنهزم فيروس كورونا وسنهزمه سويا"، متابعا "على الرغم من أن القتال لم ينته بعد، إلا أننا نحرز الآن تقدما في هذه المعركة الوطنية المذهلة".

وذكرت الحكومة في بيان "غادر رئيس الوزراء المستشفى وسيواصل تعافيه في تشيكرز"، مقر إقامته في شمال غرب لندن، مضيفة أنه "لن يستأنف العمل على الفور بناء على توصيات فريقه الطبي".

وكان جونسون نقل إلى المستشفى الأحد الماضي، وأدخل الإثنين إلى قسم العناية المركزة وخرج منه الخميس. ومذاك كان جونسون يتعافى في المستشفى ويشاهد أفلاما ويقرأ بحسب الصحافة البريطانية.

وأرسلت له خطيبته الحامل كاري سيموندز (32 عاما) نسخة عن صورة صوتية للجنين لرفع معنوياته.

وأدلى رئيس الوزراء البريطاني صباح الأحد بأول إعلان رسمي له منذ دخوله المستشفى. وقال "لن أشكر أبدا كفاية العاملين في نظام الرعاية الصحية في بريطانيا. لقد أنقذوا حياتي".

وفي 27 مارس/آذار تأكدت إصابة جونسون بوباء كوفيد-19، وهو إلى هذا اليوم رئيس الوزراء الوحيد لدولة عظمى يصاب بالفيروس الذي أودى بحياة 10 آلاف شخص في بريطانيا، التي تعد من الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بالوباء.

فرانس24/ أ ف ب

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