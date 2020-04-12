وفاة السائق البريطاني ستيرلينغ موس عن 90 عاما

شاون كوري ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

توفي البريطاني ستيرلينغ موس، أحد أبرز الأسماء في عالم الفورمولا واحد في الخمسينات من القرن الماضي، عن 90 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أفادت زوجته الأحد.

وقالت سوزي موس لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية، "لقد خاض لفة واحدة أكثر من الممكن".

وتابعت "لقد أغمض عينيه فقط".

وبحسب التقارير الصحافية، كان موس يعاني من المرض منذ العام 2016، واضطر بعد عامين للابتعاد بشكل تام عن الحياة العامة.

ويعد "السير" موس من أبرز السائقين الذين لم يتمكنوا من التتويج بلقب بطولة العالم للفورمولا واحد، وحل في المركز الثاني أربع مرات أعوام 1955، 1956، 1957 و1958.

وفاز موس بـ16 جائزة كبرى في بطولة العالم للفورمولا واحد، وأولها في بلاده في العام 1955.

ولم تقتصر مشاركاته على رياضة الفئة الأولى، بل شارك أيضا في أنواع مختلفة من الرياضات الميكانيكية، من بينها سباقات الرالي.

وشهدت مسيرة موس مشاركته في 529 سباقا، وفاز بـ 212 منها بما في ذلك سباق "ميلي ميليا" الشهير الذي يمتد على مسافة ألف ميل في شوارع المدن الإيطالية، وذلك عام 1955 مع فريق "ديملر بينز".

كما فاز في العام التالي بسباق لومان 24 الفرنسي الشهير.

واعتزل موس سباقات السرعة في العام 1962 بعد حادث قوي تعرض له على حلبة غودوود البريطانية، دخل على إثره في غيبوبة لمدة شهر، وعانى من شلل جزئي لفترة ستة أشهر.

© 2020 AFP