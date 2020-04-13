ألمانيا: ميركل قد تعلن الأربعاء رفعا تدريجيا للقيود المفروضة على خلفية فيروس كورونا

أوصت أكاديمية ليوبولدينا الوطنية للعلوم في ألمانيا الإثنين بإمكانية عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد "على مراحل" في حال "استقرت" أرقام الإصابات الجديدة "عند مستوى منخفض". وتعد هذه الأكاديمية مرجعا للمستشارة أنغيلا ميركل في اتخاذ قراراتها، ولذلك فمن المتوقع أن تستند ميركل إلى هذه التوصيات لاتخاذ قرار بشأن العزل المفروض منذ منتصف آذار/مارس والمقرر أن يستمر حتى 19 نيسان/أبريل.

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تستعد ألمانيا لرفع تدريجي للقيود المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، مستفيدة من وضع أقل مأساوية نسبيا من الدول الأوروبية الأخرى خصوصا مع معدل وفيات أقل.

وفي توصيات نُشرت الإثنين، دعت أكاديمية ليوبولدينا الوطنية للعلوم إلى عودة "على مراحل" إلى حياة أكثر طبيعية في حال "استقرت" أرقام الإصابات الجديدة "عند مستوى منخفض" وفي حال "تم الحفاظ على تدابير النظافة الصحية".

ومن المتوقّع أن تستند المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى توصيات هذه الأكاديمية واستنتاجاتها لتتّخذ مع رؤساء حكومات 16 مقاطعة ألمانية الأربعاء قرارا بشأن مواصلة العزل المفروض منذ أواسط آذار/مارس والمقرر أن يستمر حتى 19 نيسان/أبريل.

وكان وزير الصحة الألماني ينس سبان قد أشار الأحد إلى إمكانية تخفيف القيود المتفاوتة بين ولاية وأخرى والتي تطاول سكان ألمانيا البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة وتسبب تداعيات كبرى على أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

من جهتها توصي أكاديمية ليوبولدينا التي تستند إلى آراء عدد كبير من الأخصائيين بإنهاء إغلاق المؤسسات التعليمية المستمر منذ 16 آذار/مارس "في أسرع وقت ممكن"، والبدء بالمدارس الابتدائية والثانوية. أما الامتحانات المدرسية فيمكن أن تجرى بما تيسّر، في حين يوصى بإبقاء غالبية دور الحضانة مغلقة.

لكنّ رئيس أكاديمية ليوبولدينا غيرالد هاوغ شدد على أهمية إلزام الأشخاص بوضع الكمامات الوقائية في وسائل النقل المشترك إذا ما تم تخفيف القيود. وقال لصحيفة دير شبيغل الألمانية "في المستقبل سيتعين على كل مواطن أن يضع كمامة وقائية على فمه وأنفه في كل مرة يتعذّر فيها التقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي".

فرانس24/ أ ف ب

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