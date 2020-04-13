بوتين يقر بوجود "نقص" في المعدات الطبية في روسيا بمواجهة كورونا

اليكسي دروزينين سبوتنيك/اف ب

إعلان اقرأ المزيد

موسكو (أ ف ب)

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بوجود "نقص" في معدات الحماية للطواقم الطبية، معتبرا أن روسيا لم تصل بعد إلى المستوى الأقصى للإصابات بوباء كوفيد - 19.

وقال بوتين خلال مؤتمر بالفيديو نقله الكرملين عبر موقعه الإلكتروني "يجب أن يحصل الأخصائيون (الطبيون) وزملاؤهم على العلاوات المنصوص عليها على خلفية ظروف عملهم الخاصة كما يتعين تزويدهم معدات الحماية الشخصية".

وأضاف "أدرك أن (هذه الموارد) ليست دائما كافية. يجب تاليا بالتأكيد اتخاذ تدابير إضافية لسد مكامن النقص هذه"، من دون التطرق إلى حجم هذا النقص.

وقد زادت قوى المعارضة بزعامة أليكسي نافالني في الأيام الماضية من منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي تنديدا بالنقص في المعدات المتوافرة لأفراد الطواقم الطبية.

وتظهر أحدث حصيلة رسمية أن روسيا تضم 18 ألفا و328 إصابة بفيروس كورونا المستجد مع 148 حالة وفاة، في ارتفاع بواقع 2558 إصابة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وأقر بوتين الاثنين بأن الوضع لا يتقدم "في الاتجاه الأفضل" في روسيا التي لم تصل برأيه أزمة وباء كوفيد - 19 فيها إلى أوجها.

وأبدت نائبة رئيس الوزراء الروسي لشؤون الصحة تاتيانا غوليكوفا من ناحيتها قلقا إزاء الازدياد الكبير في عدد الحالات في موسكو، بؤرة الوباء الرئيسية في البلاد، وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة حيث سُجل العدد الأكبر من الإصابات في الأيام الأخيرة.

وقالت خلال مؤتمر بالفيديو "نعتبر أن الأسبوع الطالع ومطلع الأسبوع المقبل هي الفترة التي ستشهد بلا شك تزايدا في الإصابات في موسكو ومنطقتها".

وأطلقت موسكو التي أثقلت أزمة الوباء خدماتها الصحية، الاثنين نظاما إلكترونيا يعزز تدابير الحجر المنزلي المفروضة على السكان.

© 2020 AFP