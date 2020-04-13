ترامب يعلن ان أوبك وشركاءها يعتزمون خفض انتاج النفط بمقدار 20 مليون برميل يوميا

حيدر محمد علي اف ب/ارشيف

حقل نفطي في العراق في 03 آذار/مارس 2016

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن أكبر الدولة المصدرة للنفط في العالم تدرس إمكان خفض الانتاج بمقدار 20 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق يهدف الى تعزيز الاسعار.

وقال ترامب الذي توسط في الاتفاق، ان الاتفاق أكبر من المتوقع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كوفيد-19.

وأضاف "بعد أن شاركت في المفاوضات، اقول ان اوبك وشركاءها يتطلعون الى خفض 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين كما تردد".

وتابع "شكرا لجميع من عملوا معي على اعادة هذا القطاع الكبير جداً إلى مساره، خصوصا روسيا والسعودية".

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كوفيد-19، وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وتوصلت كبرى الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق الجمعة، وقال ترامب أنه سيساعد المكسيك، التي قاومت خفض الانتاج، في تحقيق أهدافها في إطار الاتفاق.

وعقدت دول اوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وشركاؤها بقيادة روسيا اجتماعاً ثانياً عبر الفيديو الاحد للمصادقة على الاتفاق.

وارتفعت اسعار النفط في تعاملات آسيا الاثنين، إلا أنها عاودت الانخفاض عند اغلاق الاسواق وسط خشية المتعاملين من أن لا يكون اتفاق خفض الانتاج كافياً لدعم الاسعار وتعويض تراجع الطلب.

© 2020 AFP