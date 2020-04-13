فتح معبر رفح استثنائيا للسماح بعودة الفلسطينيين العالقين في مصر إلى غزة

عناصر من الشرطة التابعة لحركة حماس عند معبر رفح بانتظار عودة الفلسطينيين من مصر

بالتنسيق بين السلطات المصرية والسلطات في قطاع غزة، فتح معبر رفح الإثنين بشكل استثنائي ولمدة 4 أيام بهدف السماح للفلسطينيين العالقين في مصر بسبب إجراءات العزل الصحي بالعودة إلى القطاع. وقد أكدت السلطات الفلسطينية أن العائدين من مصر سيوضعون في مراكز مخصصة للحجر الصحي تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

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أفادت السلطات في قطاع غزة عن فتح معبر رفح الحدودي الإثنين استثنائيا لمدة أربعة أيام بالتنسيق مع السلطات المصرية ليتسنى لمئات الفلسطينيين العالقين في مصر العودة إلى غزة، على أن تنقلهم وزارة الصحة بعدها لمراكز حجر صحي خشية تفشي فيروس كورونا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس إياد البزم أن الوزارة "وزعت دخول العالقين على المعبر من الإثنين إلى الخميس". كما أشار إلى أنها "حددت عدد الداخلين يوميا بناء على تصنيفات خاصة، وأعطت حق الأولوية لدخول المرضى وكبار السن".

وطمأن البزم أن "كافة العائدين عبر المعبر سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوما قابلة للزيادة بناء على تقديرات وزارة الصحة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة التامة من تفشي فيروس كورونا".

ووقف العشرات من عناصر الشرطة برفقة عدد من الأطباء والممرضين، يرتدون ألبسة طبية وأقنعة واقية، داخل صالة الوصول في معبر رفح بانتظار القادمين من مصر ونقلوهم إلى مراكز الحجر الصحي.

من جهته، أكد رئيس لجنة الطوارئ بقطاع غزة محمد أبو سلمية أن اللجنة "ستستقبل الشباب العائدين من مصر في مراكز الحجر الصحي بالمدارس وكبار السن والعائلات بالفنادق أما المرضى فسينقلون إلى المستشفى التركي".

ولفت أبو سلمية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في القطاع "13 حالة" موضحا أن "400 مواطن ممن عادوا مؤخرا لغزة لا يزالون قيد الحجر الصحي ولدينا موظف فرنسي يعمل في منظمة أطباء بلا حدود تم حجره في مركز بغزة".

ومنذ شهر تفرض حماس إجراءات احترازية من بينها إغلاق الأسواق الشعبية والمطاعم والمقاهي والمساجد والمدارس والجامعات وتمنع التجمعات. ويشكل معبر رفح الحدودي مع مصر المنفذ الوحيد لغزة إلى الخارج الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب

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