فيروس كورونا: أكثر من 11 ألف حالة وفاة في بريطانيا وإجراءات العزل ستمدد

تخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا الإثنين عتبة الـ11 ألف حالة بعد أن سجلت 717 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبهذا، أصبحت حصيلة الوفيات 11329، أما عدد الإصابات بالفيروس فقد وصل إلى 88621 حالة. كما أنه من المتوقع أن تمدد إجراءات العزل لمدة ثلاثة أسابيع.

إعلان اقرأ المزيد

سجّلت بريطانيا 717 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ما يرفع إلى 11329 الحصيلة الإجمالية لوفيات الوباء في المستشفيات البريطانية، وفق ما أعلنت الإثنين وزارة الصحة.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 88621 منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي البريطانية. ويعتقد أن هذه الحصيلة لا تعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين إذ أن الفحوص لا تجرى للجميع.

انتقادات للحكومة البريطانية

"تمديد العزل الصحي"

من جهة أخرى، يتعافى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقره بشمال غرب لندن بعدما خرج من المستشفى الأحد في لندن حيث كان يعالج منذ أسبوع جراء إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

وأعلن جونسون أن إصابته بفيروس كورونا "كانت لتأخذ أي منحى" لولا الأطباء الذين أنقذوا حياته. لكن قرارا مهما ينتظر بريطانيا بشأن الاستمرار في الإغلاق مع تزايد أعداد الوفيات بالوباء.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا في الأيام المقبلة حول احتمال تمديد العزل المعلن في 23 آذار/مارس لثلاثة أسابيع. وأكدت السلطات البريطانية أنها تتوقع بلوغ تفشي الوباء ذروته لتخفيف الإجراءات المعمول بها.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك