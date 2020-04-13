لاعبو الهلال السعودي يقدمون "مبادرة" بخفض رواتبهم لتخطي الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا

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تقدم لاعبو وأعضاء الجهازين الفني والإداري لنادي الهلال السعودي بـ"مبادرة" لتخفيض مرتباتهم إلى النصف، خلال فترة توقف مباريات كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفق ما أعلن نادي العاصمة ليل الأحد-الاثنين. وتهدف هذه الخطوة إلى تخطي الآثار الاقتصادية لتفشي الوباء.

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أعلن نادي الهلال السعودي إن لاعبيه وأعضاء الجهازين الفني والإداري خفضوا رواتبهم إلى النصف في الفترة الراهنة، ضمن "مبادرة قاموا بها في ظل توقف مباريات كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

وأورد نادي العاصمة على حسابه عبر "تويتر" ليل الأحد الاثنين أنه "قدم أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50% أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا".

وأوضح "تأتي هذه المبادرة سعيا من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب جائحة كورونا"، معربا عن تثمين مجلس الإدارة لـ"مبادرة أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم التي تعكس مدى استشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف".

وأوضح لاعب الوسط محمد الشلهوب في شريط مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فجر الاثنين، أن الخطوة "شيء بسيط نقدمه لنادينا (...) وللكرة السعودية"، معتبرا أن وباء "كوفيد-19" الذي فرض توقف المنافسات الرياضية بشكل شبه تام في العالم أثّر على "الكل (...) في الكرة العالمية والكرة السعودية".

وأتت خطوة الهلال وسط تقارير صحافية عن اتجاه الأندية السعودية إلى اعتماد إجراء مماثل، يتوقع أن يتم التوافق عليه في اجتماع يعقد في وقت لاحق اليوم عبر تقنية الاتصال بالفيديو، يجمع بين ممثلين للاتحاد السعودي ورابطة الدوري ورؤساء الأندية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها اليوم، إلى أن الأندية تتجه إلى "تخفيض رواتب لاعبيها بنسبة 50 في المئة، إضافة إلى 20 ألف ريال (نحو 5300 دولار أمريكي) لكل لاعب تُسلم شهريا خلال استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد".

وأضافت أن ذلك يأتي "بعد أن اقترح عدد من الأندية نسبة 50 في المئة من أجل رضا الجميع عن النسبة، والعدل والمساواة فيما بينها، بعد أن اختلفت بعض الأندية سابقا على النسب المطروحة من كل ناد".

وكانت السعودية قد أعلنت منذ 14 مارس/آذار، تعليق كامل النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وتأتي خطوة نادي الهلال غداة اتخاذ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خطوة مشابهة، بإعلانه السماح للأندية باقتطاع نسبة معينة من الرواتب في ظل توقف المنافسات.

وبعد ساعات من إعلانه تمديد وقف النشاط الكروي حتى إشعار آخر، أشار الاتحاد الإماراتي إلى أنه "أجاز للأندية القيام بتوقيع ملاحق عقود جماعية رضائية مؤقتة لكافة اللاعبين والمدربين تشمل تأجيل تقليص رواتبهم لفترة معينة ( من تاريخ 15 مارس/آذار 2020 ولحين عودة النشاط الرياضي".

وتابع "بخصوص اللاعبين والمدربين المواطنين أجاز مجلس الإدارة للأندية القيام باقتطاع نسبة من الراتب الشهري ولمدة مؤقتة بما لا تزيد عن 40% على ألا يقل الراتب الأدنى للاعب بعد الاقتطاع عن 15 ألف درهم إماراتي بالنسبة للأندية المحترفة. أما بخصوص لاعبي ومدربي أندية الدرجة الأولى تكون نسبة الاقتطاع المؤقتة من الراتب لا تزيد 40% على ألا يقل الحد الأدنى للراتب بعد الاقتطاع عن 10 آلاف درهم إماراتي (نحو 2700 دولار)".

ودفع توقف المنافسات في الفترة الراهنة العديد من أندية كرة القدم في العالم لاسيما في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وإنكلترا)، إلى اتخاذ قرار بخفض رواتب اللاعبين أو وضع موظفين في البطالة الجزئية، في ظل التراجع الحاد للإيرادات المالية في الفترة الراهنة.

فرانس24/ أ ف ب

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