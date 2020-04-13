فيروس كورونا: هل تتجه فرنسا نحو تمديد الحجر المنزلي حتى نهاية شهر مايو؟

لويك فينانس تصوير مشترك/ا ف ب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور أحد المعامل المصنعة للأقنعة الواقية في 31 آذار/مارس 2020 في سان بارتيليمي أنجو قرب أنجير في غرب فرنسا

توقعت عدة مصادر سياسية وصحية وإعلامية فرنسية أن يعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين خلال خطاب للأمة يبث مباشرة على التلفزيون عن تمديد تشديد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها تمديد الحجر المنزلي لمنتصف شهر مايو/أيار على الأقل وربما حتى نهايته.

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يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين خطابا للأمة يلقيه مباشرة من قصر الإليزيه عند الساعة الثامنة (السادسة مساء بتوقيت غرينتش)، لإعلان إجراءات إضافية أو جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يعلن فيها عن تمديد الحجر المنزلي لغاية منتصف شهر مايو/أيار على الأقل، كما نقلت أسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" الأحد عن مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية.

وقد يعلن ماكرون أيضا تشديد القيود على حركة تنقل الفرنسيين داخل فرنسا وخارجها، مع الإبقاء على فضاء "شنغن" مقفلا لغاية سبتمبر/أيلول.

وأكد مسؤولون في الحكومة الفرنيسة التي يرأسها إدوار فيليب أن الرئيس (كما الحكومة) دائما يستشيرون الخبراء في مجال الصحة ويتشاورون مع القيادات السياسية في البلاد، بمن فيها المعارضة، قبل إقرار أي إجراءات لما لذلك من أثار مباشرة على حياة الفرنسيين وعلى اقتصاد البلاد المتضرر بشدة من الجائحة.

وقالت الإدارة العامة للصحة في فرنسا الأحد إن فيروس كورونا "يواصل الانتشار بشكل نشط" وأدى إلى وفاة 14393 شخصا في البلاد مع تسجيل 315 وفاة إضافية في المستشفيات خلال 24 ساعة.

فرانس 24

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