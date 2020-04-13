نيويورك: أكثر من 10 آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا تزامنا مع مؤشرات إيجابية

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الإثنين أن حصيلة الوفيات في ولايته جراء فيروس كورونا بلغ 10056 حالة بعد تسجيل 671 وفاة جديدة. لكن الحاكم أشار إلى أن تباطؤ انتشار الفيروس بدأ يتأكد بالفعل.

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تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الإثنين عشرة آلاف حيث بلغت عشرة آلاف و56 وفاة وفق ما أعلن الحاكم أندرو كومو مع تسجيل 671 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة. وتبقى المنطقة المذكورة الأكثر تضررا بالوباء في الولايات المتحدة رغم أن الحاكم أفاد أن تباطؤه في ولاية نيويورك يتأكد.

وسجلت الولايات المتحدة حالات وفاة بمرض كورونا أكثر من أي دولة أخرى. فقد بلغ عدد الوفيات 22 ألف حالة حتى صباح يوم الإثنين.

وسُجلت نحو ألفي حالة وفاة يوميا على مدى الأيام الأربعة الماضية، وكان أكبر عدد من الوفيات في مدينة نيويورك وحولها.

ويقول خبراء إن الإحصاءات الرسمية قللت من العدد الفعلي للأشخاص الذين توفوا بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، لاستبعادها من توفوا في منازلهم لأسباب لها علاقة بفيروس كورونا.

وقال مسؤول طبي أمريكي كبير الإثنين إن تفشي فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى الذروة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مشيرا إلى علامات استقرار في أنحاء البلاد. وقال روبرت ردفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إننا "نقترب من الذروة الآن. سنعرف أننا في الذروة حين يكون اليوم التالي أقل بالفعل من السابق".

فرانس24/ أ ف ب

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