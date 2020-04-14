ألمانيا: تسجيل 170 وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد وانخفاض عدد الإصابات الجديدة

عدد قليل جدا من المسافرين على رصيف إحدى محطات القطار السريع بمدينة فرانكفورت الألمانية وسط حالة العزل الصحي بسبب فيروس كورونا، 13 أبريل/نيسان 2020.

سجلت ألمانيا 170 وفاة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بسبب الوباء إلى 2969. وانخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد، إذ أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن رصد 2082 حالة جديدة. ولكن مدير المعهد شكك في دقة هذه المعلومات وقال إن السبب ربما يرجع لإجراء عدد أقل من الاختبارات.

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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة الثلاثاء ليصل العدد إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع، وفق ما أظهرته بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع بـ170 ليصل إلى 2969.

وقال لوثار فيلر رئيس المعهد إن هذا الانخفاض ربما يرجع إلى إجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة عيد الفصح.

وأضاف في إفادة صحفية "لذلك لا يمكننا حتى الآن (إصدار) تقييم يحدد بشكل قاطع ما إذا كان عدد الحالات ينخفض ​​بالفعل"، مضيفا أنه يجب على الألمان الانتظار واستمرار الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

فرانس24/ رويترز

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