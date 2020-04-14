الأردن يدرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجول في المحافظات الخالية من فيروس كورونا

تعتزم الحكومة الأردنية تخفيف إجراءات العزل الصحي في عدد من المحافظات في البلاد التي لم تسجل فيها إصابات بفيروس كورونا، وفق ما أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الإثنين.

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صرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الإثنين أن الحكومة تدرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجول والسماح باستئناف النشاط الاقتصادي والإنتاجي في العديد من محافظات المملكة التي لم تسجل فيها إصابات بفيروس كورونا.

وأشار العضايلة إلى إنه "في ظل خلو العديد من محافظات المملكة من تسجيل حالات إصابة، فإن الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية تدرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجول في هذه المناطق".

وأوضح إن التعديل يتضمن "منع الدخول إلى هذه المحافظات والخروج منها ويسمح باستئناف النشاطات الاقتصادية والإنتاجية وفتح المحال والأعمال في هذه المناطق وبالحد الأدنى من العاملين مع الالتزام بأعلى معايير الوقاية والرقابة الصحية".

من جانب آخر، أعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة إنه سيتم السماح للمطاعم بتقديم خدمة توصيل الطعام إلى المنازل أو خدمة المناولة، من المطعم من الساعة 10 صباحاً ولغاية 6 مساءً.

ولم تسجل في العديد من محافظات المملكة وخصوصا الجنوبية كالطفيلة ومعان والكرك إصابات بفيروس كورونا.

وسجلت المملكة حتى الآن سبع وفيات و391 إصابة بالفيروس أغلبها في عمان العاصمة ومحافظة إربد (91 كلم شمال عمان) والتي تعد ثاني أكبر محافظة حيث يبلغ عدد سكانها حوالى 1،8 مليون نسمة.

وأعلنت الحكومة أول مرة في 17 من اذار/مارس الماضي تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين. ثم عادت الحكومة في 29 من الشهر ذاته ومددت التعطيل حتى منتصف نيسان/أبريل الحالي. ثم فرضت في 21 من شهر آذار/مارس الماضي حظرا شاملا للتجول في عموم محافظات المملكة ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وقررت الحكومة الأردنية الأحد تمديد تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية نيسان/أبريل في إطار جهودها لاحتواء الوباء. وهذه المرة الثالثة التي تعطل فيها الحكومة عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.

فرانس24/ أ ف ب

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