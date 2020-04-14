الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020: بيرني ساندرز يؤيد ترشيح جو بايدن أمام ترامب

بيرني ساندرز (يمين) وجو بايدن (يسار) في مناظرة تلفزيونية، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

قال السيناتور الديمقراطي اليساري بيرني ساندرز الاثنين إنه سيمنح دعمه لترشيح نائب الرئيس السابق جو بايدن للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، والتي ستقام في نوفمبر/تشرين الثاني. واعتبر ساندرز أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود "لإلحاق الهزيمة بأخطر رئيس في الزمن المعاصر". وكان ساندرز قد انسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأربعاء الماضي.

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أعلن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز الاثنين أنه يدعم ترشح خصمه السابق جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إن الوقت قد حان لتوحيد الجهود من أجل إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء في تغريدة لليساري ساندرز "علينا أن نتّحد لإلحاق الهزيمة بأخطر رئيس في الزمن المعاصر"، قبل أن يظهر برفقة بايدن في بث مباشر أعلن فيه دعمه له.

وكان ساندر (78 عاما) قد قرر الأربعاء الماضي الانسحاب من سباق الانتخابات داخل الحزب الديمقراطي بعد حملة متقلبة.

في المقابل، دعا بايدن (77 عاما) الذي أصبح المرشّح الأوحد للحزب إلى الاتحاد من أجل إلحاق الهزيمة بترامب.

ونشر نائب الرئيس السابق على تويتر صورة له مع ساندرز بعيد إعلان الأخير دعمه في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

لكن فوز بايدن رسميا بالترشح عن الحزب الديمقراطي لن يعلن إلا في مؤتمر الحزب الذي أرجئ إلى 17 أغسطس/آب بسبب فيروس كورونا.

وكان ساندرز قد خاض منافسة حادة مع هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب في العام 2016، فازت فيها الأخيرة بالترشح لكنّها خسرت الانتخابات العامة أمام ترامب.

فرانس24/ أ ف ب

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