الولايات المتحدة: الوفيات بفيروس كورونا تتجاوز 23500 شخص والوباء "يقترب من الذروة"

شخصان ينتظران دورهما للتبرع بالدم ضمن جهود المساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا، مدينة سياتل بولاية واشنطن، 13 أبريل/نيسان 2020.

أظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية مساء الاثنين أن 1509 أشخاص قد توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 السابقة في الولايات المتحدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 23529. وقال المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن البلاد "تقترب من الذروة" في عدد الإصابات التي تجاوزت 550 ألفا.

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نشرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية مساء الاثنين بيانات تقول إن الولايات المتّحدة سجلت وفاة 1509 أشخاص من جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تناهز تقريبا تلك المسجّلة في اليوم السابق (1514 وفاة).

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أن وباء كوفيد-19 حصد حتى اليوم أرواح 23529 شخصا في الولايات المتّحدة، البلد الأول عالميا من حيث عدد المصابين بالفيروس الفتّاك وعدد ضحاياه.

اقتراب من الذروة

وبحسب "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، الهيئة المكلّفة السلامة الصحيّة في الولايات المتّحدة، فإنّ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد قد تخطّى 550 ألف شخص.

والاثنين تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في نيويورك، أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة، عشرة آلاف وفاة، لكنّ حاكم الولاية أندرو كومو قال إنّ "الأسوأ قد مرّ" بشرط مواصلة التقيّد بتدابير العزل، محذّرا من أنّ الأرقام ستعاود الارتفاع إن "ارتكبنا حماقة".

وبحسب المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد فإنّ الولايات المتّحدة "تقترب من الذروة" في أعداد الإصابات بالوباء.

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في الولايات المتحدة "نحن مستعدّون لإضافة آلاف الأسرّة الطبية إذا احتجنا لذلك. أعتقد أنّنا لن نحتاج إلى ذلك لأنّنا بلغنا على ما يبدو حالة ثبات، لا بل إنّ هناك في العديد من الحالات تراجعا" في أعداد الإصابات اليومية. وأعلن ترامب من جهة أخرى أنّ الولايات المتحدة أجرت لغاية اليوم نحو ثلاثة ملايين فحص لفيروس كورونا، وقال "ثلاثة ملايين، أكثر من أي دولة أخرى".

فاوتشي: ترامب استمع إلى نصيحتي

وقال أنتوني فاوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في البلاد الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب استمع إلى نصيحته عندما أوصى بضرورة اتخاذ تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأدلى فاوتشي بهذه التصريحات بعد أن قال في مقابلة منفصلة إنه كان بالإمكان إنقاذ أرواح إنه لو بدأت الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق التام مبكرا خلال تفشي فيروس كورونا لكان بالإمكان إنقاذ أرواح.

وكرر ترامب تغريدة على تويتر يدعو فيها إلى إقالة فاوتشي بعد تلك المقابلة لكن البيت الأبيض قال إن ترامب لا يعتزم التخلي عن فاوتشي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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