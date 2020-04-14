صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من شراء نيوكاسل

أدريان دينيس ا ف ب/ا ف ب

مالك نيوكاسل مايك آشلي (يسار) ومدير النادي لي تشارنلي (يمين) يصفقان عقب تقدم نيوكاسل على اوكسفورد يونايتد في المباراة المعادة بينهما في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي في 4 شباط/فبراير 2020.

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لندن (أ ف ب)

اقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم، بعد تقديم الوثائق القانونية الى الجهات الرسمية في بريطانيا الثلاثاء.

وكان مالك النادي مايك اشلي رفض عروضا كثيرة خلال عهده الذي استمر 13 عاما وشهد مشاكل عدة بينها عرض تقدمت به عام 2017 اماندا ستافيلي وشركة "بي سي بي بارتنرز" وهي المعنية بآخر عرض لشراء النادي.

وكان أشلي، مالك سلسلة متاجر "سبورتس دايريكت" للألبسة الرياضية، اشترى نيوكاسل عام 2007 مقابل 134,4 مليون جنيه استرليني (حوالي 152 مليون يورو). منذ ذلك الحين، وهو يواجه غضب مشجعي النادي الذين يعتبرون أنه لا يستثمر بما يكفي في اللاعبين.

ودخل اشلي في مفاوضات لبيع نيوكاسل مقابل 429 مليون دولار مع صندوق الاستثمار السعودي الذي كان على استعداد لتسديد معظم هذا المبلغ نقدا.

وظهرت الى العلن الثلاثاء الوثائق القانونية التي تشكل اطارا للمفاوضات بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي واشلي.

واشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الى ان المجموعة السعودية بقيادة ستافيلي ودعم من ولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان دخلت في مفاوضات مع مالك نيوكاسل على مدى الاشهر الاربعة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استثمارات سعودية متزايدة في مجال الرياضة، والتي تندرج في إطار "رؤية 2030" للمملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

واستضافت السعودية في الأشهر الماضية سلسلة من الأحداث الرياضية مثل منافسات كأس السوبر الإيطالية والإسبانية في كرة القدم، إضافة الى رالي دكار الصحراوي في مطلع العام الحالي.

وتأمل الرياض عبر الاستثمار في الرياضة إعطاء دفعة لمسعاها لاستقطاب السياح عبر فتح أبوابها للزوار الاجانب. وبدأت المملكة أواخر العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها إصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة أوروبية وأميركية وآسيوية.

يذكر ان نادي شيفيلد يونايتد في الدوري الانكليزي الممتاز يملكه الامير السعودي عبدالله بن مساعد.

© 2020 AFP