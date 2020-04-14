صورة لبولت عن "التباعد الاجتماعي" تجتاح وسائل التواصل

نيكولا اسفوري ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

نشر الجامايكي أوسين بولت، الاسطورة المعتزلة في العاب القوى، صورة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الى "التباعد الاجتماعي" في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي صورة التقطها مصور وكالة فرانس برس نيكولا أسفوري، يظهر بولت وهو يجتاز خط الوصول في سباق 100م ضمن العاب بكين 2008 الاولمبية، حيث حقق رقما خارقا في ملعب "عش الطير" بلغ 9,69 ثوان، محطما رقمه القياسي العالمي.

وعلق بولت (33 عاما) على الصورة "تباعد اجتماعي" في دعوة الى متابعيه للبقاء على مسافة تحصّنهم من التقاط فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب بحالة شلل عالمية من بينها المنافسات الرياضية. فيما رأى البعض في الصورة تلميحا الى قوته الخارقة وانتصاراته الكاسحة امام منافسيه.

وحتى صباح الثلاثاء، حصد المنشور أكثر من 333 ألف اعجاب في حسابه على موقع فيسبوك (لديه نحو 18 مليون متابع)، أكثر من 520 ألف اعجاب و93 الف اعادة تغريد على تويتر (نحو 5 ملايين متابع)، ونحو 630 ألف اعجاب في انستاغرام (9,4 ملايين متابع).

وتفوّق بولت في السباق بفارق عشرَين من الثانية على الترينيدادي ريتشارد تومسون صاحب الفضية.

ويُعد بولت اسطورة سباقات السرعة في العاب القوى، بعد تتويجه بثماني ذهبيات اولمبية (2008 و2012 و2016) في سباقات 100 و200 والتتابع 100 م.

اعتزل المنافسات في 2017 وبجعبته الرقمين العالميين في 100 و200 م، والاول عاد وحسّنه في مونديال برلين 2009 بزمن 9,58 ثوان.

© 2020 AFP