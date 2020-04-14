صورة للعداء الجمايكي الأسطورة يوسين بولت عن التباعد الاجتماعي تلهب مواقع التواصل

© أ ف ب

بولت إثر فوزه في نهائي سباق 100م في ألعاب بكين 2008 الأولمبية.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم بشكل واسع صورة نشرها أسطورة سباقات السرعة في ألعاب القوى، البطل العالمي والأولمبي الجامايكي السابق يوسين بولت، يدعو من خلالها إلى "التباعد الاجتماعي" في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وتعود الصورة إلى ألعاب بكين 2008 الأولمبية عندما حقق بولت الرقم القياسي العالمي في سباق 100م.

إعلان اقرأ المزيد

نشر البطل العالمي والأولمبي السابق الجامايكي أوساين بولت الاثنين صورة اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي. ويدعو من خلالها هذا الرياضي الأسطورة المعتزل في ألعاب القوى إلى "التباعد الاجتماعي" في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعود الصورة التي التقطها مصور وكالة الأنباء الفرنسية نيكولا أسفوري، إلى ألعاب بكين 2008 الأولمبية ويظهر فيها بولت وهو يجتاز خط الوصول في سباق 100م محققا رقما قياسيا جديدا خارقا في ملعب "عش الطير" بلغ 9,69 ثوان.

وعلق بولت (33 عاما) على الصورة "تباعد اجتماعي" في دعوة الى متابعيه للبقاء على مسافة تحصنهم من الإصابة بفيروس "كوفيد-19" الذي تسبب بحالة شلل عالمية من بينها المنافسات الرياضية.

ورأى البعض في هذه الصورة تلميحا من أسطورة ألعاب القوى العالمية إلى تفوقه الخارق وانتصاراته الكاسحة أمام منافسيه.

هذا المنشور سجل حتى صباح الثلاثاء أكثر من 333 ألف إعجاب على حسابه عبر موقع فيس بوك (لديه نحو 18 مليون متابع)، أكثر من 520 ألف إعجاب و93 ألف إعادة تغريد على تويتر (نحو 5 ملايين متابع)، ونحو 630 ألف إعجاب في إنستاغرام (9,4 ملايين متابع).

ويعد بولت، أسطورة سباقات السرعة في ألعاب القوى، إذ توج بثماني ذهبيات أولمبية في ثلاث مشاركات (2008 و2012 و2016) في سباقات 100 و200 والتتابع 100 م.

اعتزل المنافسات في 2017 وفي جعبته الرقمان العالميان في 100 و200م، والأول عاد وحسّنه في مونديال برلين 2009 بزمن 9,58 ثوان.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك