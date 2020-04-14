فرنسا: إلغاء مهرجان أفينيون للمسرح بسبب فيروس كورونا

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مشهد من أحد عروض الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان أفينيون المسرحي.

قرر منظمو مهرجان أفينيون للمسرح إلغاء الدورة الرابعة والسبعين منه بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. وكانت هذه الدورة مقررة بين 3 و25 يوليو/تموز في المدينة الفرنسية التي يحمل المهرجان اسمها. وأوضح المنظمون أن ما قاله الرئيس ماكرون الاثنين حول استحالة إقامة أية مهرجانات قبل منتصف يوليو/تموز جعل الظروف غير مناسبة لإقامة المهرجان.

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أعلن منظمو مهرجان أفينيون، أحد أهم الملتقيات المسرحية في العالم، عن إلغاء دورته المقررة بين 3 إلى 25 يوليو/تموز في المدينة الفرنسية التي سمي على إسمها، بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وأوضح المنظمون في بيان "لم تعد الظروف مواتية في الوقت الراهن لتنظيم الدورة الرابعة والسبعين بعد الاستماع إلى ما قاله رئيس الجمهورية".

وقد أشار إيمانويل ماكرون الاثنين إلى استحالة إقامة المهرجانات قبل منتصف تموز/يوليو على الأقل.

وأضاف مدير المهرجان أوليفييه بي ومديره المنتدب بول روندان "لقد حافظنا على الأمل قدر الإمكان لكن الوضع بات يفرض سيناريو آخر. وأصبح واجبنا الآن المحافظة على مستقبل مهرجان أفينيون.

وتصبح مدينة أفينيون في شهر تموز/يوليو من كل سنة "عاصمة للمسرح"، مستقطبة 700 ألف زائر.

ويدر المهرجان إيرادات تقدر بنحو مئة مليون يورو للمدينة. ويتوقع أن يكون الإلغاء كارثيا على آلاف الفنانين والتقنيين ومن بينهم الكثير من العاملين المؤقتين.

ومنذ تأسيسه عام 1947 ألغي المهرجان مرة واحدة في العام 2003 بسبب الخلافات مع العاملين المؤقتين.

فرانس24/ أ ف ب

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