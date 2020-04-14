فورمولا واحد: قرار بشأن جائزة فرنسا في الأيام القليلة المقبلة

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باريس (أ ف ب)

أعلن منظمو جائزة فرنسا الكبرى لسباقات الفورمولا واحد الثلاثاء أنه من المتوقع اتخاذ القرار بشأن إقامة السباق من عدمه في الأيام القليلة المقبلة.

وكان من المفترض أن ينطلق الموسم الجديد في 15 آذار/مارس من حلبة ألبرت بارك الأسترالية التي حل فيها السائقون والفرق، لكن الأطراف المعنية وجدت نفسها مجبرة على إلغاء السباق بعد أن قرر فريق ماكلارين الانسحاب نتيجة اصابة أحد العاملين فيه بفيروس "كوفيد-19".

وكانت تلك بداية الفوضى في روزنامة الموسم الجديد، إذ أرجئت بعدها سباقات الصين والبحرين وأذربيجان وفيتنام وهولندا وإسبانيا وكندا، كما ألغي أيضا سباق موناكو في ظل توسع رقعة تفشي الفيروس وعدد الضحايا التي حصدها حتى الآن في العالم بأجمعه.

وبحسب الروزنامة المبدئية بعد الإرجاء والإلغاء، أصبح سباق فرنسا الأول على الروزنامة في 28 حزيران/يونيو على حلبة بول ريكار، لكن بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين بتمديد الحجر حتى 11 أيار/مايو وحظر جميع التجمعات العامة حتى منتصف تموز/يوليو في كلمة متلفزة حول انتشار فيروس كورونا المستجد، كشف متحدث باسم جائزة فرنسا الكبرى لوكالة فرانس برس أنه "ندرس جميع السيناريوهات"، بما في ذلك الإرجاء أو إقامة السباق بدون جمهور.

وفي مقابلة الأسبوع الماضي مع شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، تحدث المدير الرياضي لبطولة العالم، البريطاني روس براون، عن إمكانية أن ينطلق الموسم الجديد من القارة الأوروبية بدون جمهور.

وعلى الرغم من الواقع المأساوي الذي فرضه "كوفيد-19" وتسببه بتوقف الأحداث الرياضية حول العالم، كان براون متفائلا الى حد كبير في حديثه الأربعاء، قائلا "من وجهة نظرنا، تبدو الظروف مواتية لأن يبدأ الموسم من أوروبا، وقد يكون سباقا خلف أبواب موصدة (من دون جمهور)".

وأوضح "أنه بإمكاننا إعداد بيئة مغلقة، حيث تصل الفرق بطائرة مستأجرة ثم نقوم بنقلها الى الحلبة، مع الحرص على أن يخضع الجميع لفحص الفيروس، وألا يكون أي شخص عرضة للخطر. سنخوض سباقا من دون متفرجين. هذا ليس الحل المثالي لكنه أفضل من ألا يكون هناك أي سباق على الإطلاق"، مذكرا بأن ملايين الأشخاص اعتادوا أصلا على متابعة السباقات من المنزل عبر شاشات التلفزة.

ورأى براون أن هناك إمكانية لإقامة 18 أو 19 سباقا (من أصل 22 كانت مقررة قبل تفشي الفيروس) إذا انطلق الموسم في تموز/يوليو، موضحا "بالنسبة لأي بطولة عالم، فإن إقامة ثمانية سباقات على الأقل أمر ضروري وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات +فيا+. يمكن الوصول الى هذا الحد الأدنى إذا بدأنا في تشرين الأول/أكتوبر. وهنا تكمن النقطة الحاسمة" في قرار إقامة الموسم أو إلغائه، مشيرا الى أن إمكانية امتداد الموسم حتى 2021 لا تزال قيد الدرس.

© 2020 AFP