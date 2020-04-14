فيروس كورونا: إيران تعلن انخفاض عدد الوفيات اليومية تحت المئة للمرة الأولى منذ شهر

للمرة الأولى منذ شهر، انخفض عدد الوفيات اليومية في إيران جراء فيروس كورونا إلى ما دون المئة، بحسب ما أكدت السلطات الصحية في البلاد، حيث سجلت 98 حالة وفاة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4683. يذكر أن طهران اتخذت عددا من الإجراءات لاحتواء تفشي الفيروس لكنها تمنعت عن فرض إغلاق تام.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت إيران الثلاثاء أن عدد وفيات وباء كورونا اليومي انخفض دون المئة للمرة الأولى منذ شهر، مع تسجيل 98 وفاة خلال 24 ساعة ترفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4683، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.

وصرح جهانبور خلال مؤتمر صحفي: "للأسف، خسرنا 98 من مواطنينا أصيبوا بالمرض، لكن بعد شهر من الانتظار، هذا اليوم الأول الذي تكون فيه حصيلة الوفيات عددا من رقمين". وتابع: "نأمل أن يستمر هذا التوجه مع تعاونكم" في الالتزام بالتعليمات الصحية الهادفة لاحتواء تفشي الفيروس.

وبحسب جهانبور، سجلت في إيران 1574 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 74877 منذ بدء تفشي الوباء في إيران، موضحا أن 48129 مريضا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.

وفي مسعى منها لاحتواء تفشي الفيروس، أغلقت الحكومة الإيرانية منذ حوالى الشهرين المدارس والجامعات، كما أرجأت مناسبات هامة وفرضت رزمة من القيود، لكنها تمنعت عن فرض إغلاق تام.

يذكر أن أول إصابة إيرانية سجلت في 19 شباط/فبراير مع وفاة شخصين في مدينة قم. لكن كان هناك تشكيك في الخارج من أن العدد الفعلي للمصابين في الجمهورية الإسلامية أعلى من ذلك المعلن عنه.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك