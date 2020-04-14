فيروس كورونا: فرنسا رابع دولة تتخطى حاجز الـ15 ألف وفاة بعد تسجيل 762 حالة جديدة

رجل يرتدي بدلة واقية وقناعا للوجه بعد مغادرته سوبر ماركت في نيس، حيث يُفرض الإغلاق لإبطاء معدل الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا، 14 أبريل 2020.

تخطت فرنسا حاجز الـ15 ألف وفاة جراء فيروس كورونا لتصبح رابع دولة في العالم تتخطى هذه العتبة بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. فقد سجل الثلاثاء 762 حالة وفاة جديدة وفق ما أعلنه مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 15729.

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ارتفعت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 15729 حالة منذ مطلع آذار/مارس، بينها 5470 وفاة في دور رعاية المسنين، وفق حصيلة رسمية جديدة أعلنها الثلاثاء مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون. وأعلن سالومون أن هذا الرقم يمثّل زيادة قدرها 762 وفاة عن حصيلة الإثنين.

وبذلك، أصبحت فرنسا رابع دولة تتخطى حاجز الـ15 ألف وفاة بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، بينما ارتفع معدل الزيادة في الوفيات في فرنسا قليلا مرة أخرى بعدما ظل مستقرا لأيام. فقد أشار سالومون إلى إن عدد وفيات الفيروس في المستشفيات ودور رعاية المسنين في فرنسا ارتفع خمسة بالمئة في غضون يوم مقابل زيادة بنسبة أربعة في المئة يومي الإثنين والأحد.

لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي مما يشير إلى أن إجراءات الحجر العام التي مددتها فرنسا الإثنين إلى 11 مايو/أيار تؤتي ثمارها في احتواء المرض.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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