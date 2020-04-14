مؤسسة زين الدين زيدان تتبرع بمعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا في الجزائر

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نوهت محافظة بجاية (شمال شرق الجزائر) بالتبرعات التي قدمتها مؤسسة زيدان الخيرية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد في الجزائر، مشيرة إلى حصولها على معدات طبية ومنها أجهزة تنفس ووحدات إنعاش.

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تبرعت مؤسسة زيدان (باسم نجم المنتخب الفرنسي السابق زين الدين زيدان الجزائري الأصل) الأسبوع الماضي بمعدات طبية للمستشفيات في ولاية بجاية مسقط رأس عائلة نجم الكرة العالمي، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد في الجزائر.

وتأسست المؤسسة الخيرية في 2010، برئاسة إسماعيل زيدان، وهو والد زين الدين زيدان الذي يشغل منصب مدرب ريال مدريد. والتزمت المؤسسة بدعم جهود احتواء فيروس كوفيد-19 منذ ظهوره بالجزائر.

وبحسب ولاية (محافظة) بجاية، والواقعة شمال شرق الجزائر، فقد قدمت المؤسسة مساعدات للمستشفيات المحلية الأسبوع الماضي. على أن يتم توزيع خمس وحدات إنعاش ومعدات طبية أخرى، بما في ذلك أجهزة التنفس وأجهزة المراقبة ومضخة الحقن.

وأشارت الصفحة الرسمية للولاية في فيس بوك، إلى أنه و"خلال مقابلة هاتفية مع رئيس المؤسسة، أعرب الوالي (محافظ بجاية) عن امتنانه لهذه المؤسسة" وقدم شكره لإسماعيل زيدان، "نيابة عن جميع السكان والمسؤولين المنتخبين والتنفيذيين للولاية على هذه المساهمة الكريمة".

وحتى الإثنين 13 أبريل/نيسان، حصد فيروس كورونا أرواح 313 شخصا في الجزائر، فيما تم تسجيل 1983 إصابة مؤكدة بوباء كوفيد-19، وتعافى 601 آخرين.

وتعمل مؤسسة بطل العالم الفرنسي 1998 على دعم الفقراء في منطقة القبائل (ومنها بجاية). وتنحدر عائلة زيدان من قرية أغمون.

أمين زرواطي

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