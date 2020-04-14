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فيروس كورونا: هل تقدم حماس تنازلات لإسرائيل بخصوص الأسرى مقابل مساعدات طبية؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

سمحت إسرائيل بدخول 5 دفعات من معدات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، والتي أرسلتها منظمة الصحة العالمية. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن هذه المساعدات آنية ومحدودة لأنها تسمح بفحص 500 شخص فقط، في قطاع يسكنه نحو مليوني نسمة. وبعيدا عن العدوى، أوردت صحيفة هاآرتس، بأن وباء كوفيد-19 ساهم في فتح ملف تبادل الأسرى والمحتجزين بين الدولة العبرية وحماس، مشيرة إلى إمكانية إبرام صفقة تشمل وصول معدات طبية إلى القطاع المحاصر. في المقابل، حملت الحركة الفلسطينية تل أبيب المسؤولية الكاملة عن أي تزايد لأعداد المصابين بالفيروس في قطاع غزة.