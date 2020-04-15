اشبيلية يعوض 4 ملايين دولار على نانسي من انتقال لانغليه الى برشلونة

باو بارينا ا ف ب/ارشيف

حصل نانسي على تعويض كبير من قيمة انتقال لانغليه من اشبيلية الى برشلونة

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نانسي (فرنسا) (أ ف ب)

فرضت محكمة التحكيم الرياضية على نادي اشبيلية الاسباني دفع تعويض لنادي نانسي الفرنسي بقيمة 3,7 مليون يورو (نحو 4 ملايين دولار اميركي) من انتقال المدافع الفرنسي الدولي كليمان لانغليه الى برشلونة الاسباني.

وذكر النادي الفرنسي المشارك في دوري الدرجة الثانية في بيان ان محكمة التحكيم "تاس" أيّدت قرارا اصدره الاتحاد الدولي "فيفا" في تموز/يوليو الماضي أمر فيه النادي الاندلسي بدفع جزء من قيمة انتقال لانغليه الى ناديه السابق.

وعندما باع نانسي المدافع البالغ راهنا 24 عاما الى اشبيلية مقابل 5 ملايين يورو في كانون الثاني/يناير 2017، فاوض الفريق الاندلسي للحصول على 12% من الربح الاضافي لدى بيعه لناد آخر.

وشرح النادي الفرنسي انه مع بيع لانغليه الى برشلونة عام 2018 "مقابل أكثر من 35 مليون يورو"، اعتبر اشبيلية ان مجرد تفعيل البند الجزائي في عقده يغيّر من طبيعة رحيله الى برشلونة.

لكن على غرار فيفا، اعتبرت محكمة التحكيم "ان اشبيلية لا يمكنه استخدام البند الجزائي لتجنب التزامه بالدفع".

نانسي الذي تبلغ ميزانيته نحو 15 مليون يورو هذا الموسم واحتل المركز الثاني عشر في الدرجة الثنية قبل تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أضاف انه أمام اشبيلية مهلة 45 يوما لتسديد التعويض.

© 2020 AFP