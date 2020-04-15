حظر التجمعات الرياضية في ألمانيا حتى نهاية آب/أغسطس

إينا فاسبندر ا ف ب/ارشيف

مدرجات خالية من المشجعين في ملعب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في صورة مؤرخة 10 آذار/مارس 2020.

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برلين (أ ف ب)

ستبقى التجمعات الرياضية محظورة في ألمانيا حتى 31 آب/أغسطس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت السلطات الاربعاء دون استبعاد اجراء مباريات في دوري كرة القدم وراء أبواب موصدة.

وأعلنت المستشارة أنغيلا ميركل في ختام اجتماع مع قادة المقاطعات الست عشرة ان "التجمعات الكبيرة (مثل المباريات الرياضية أو الحفلات) التي تلعب دورا كبيرا في تفشي الفيروس، ستظل محظورة حتى 31 آب/أغسطس".

وهذا يعني ان الجماهير لن تكون قادرة على العودة الى الملاعب قبل أيلول/سبتمبر على الأقل. وأصر ماركوس شودر رئيس حكومة بافاريا ان اقامة المباريات دون جماهير تبقى ضمن الخيارات.

قال شودر "لم تكن البوندسليغا (دوري كرة القدم) موضوع نقاش اليوم. رابطة الدوري تعمل على ظروف السلامة ومن المؤكد انه يجب مناقشتها قريبا: إذا وبأي شكل ستكون المباريات دون جماهير ممكنة".

وكانت رابطة الدوري أعلنت أنها ستتخذ قرارا بشأن امكانية معاودة نشاط الدوري المحلي للدرجتين الاولى والثانية من دون جمهور في اجتماعها المقرر في 23 نيسان/ابريل الحالي.

وتوقف نشاط الدوري حتى 30 نيسان/ابريل حتى الان بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، فيما عاودت معظم الاندية الكبرى تمارينها بمجموعات صغيرة الاسبوع الماضي.

ولم يتغير موقف رابطة الدوري الالماني منذ اسابيع عدة حيث اعتبرت بانه يتعين معاودة النشاط في البوندسليغا عندما تمنح السلطات الضوء الاخضر بذلك من دون جمهور اذا اقتضى الامر. والهدف من كل ذلك الحصول على اكبر نسبة من حقوق النقل التلفزيوني في المراحل التسع المتبقية من أجل تحاشي كارثة اقتصادية تهدد الكثير من الاندية.

وأكد رئيس الرابطة كريستيان سيفيرت "سنكون جاهزين" لكنه اشار الى ان الاولوية المطلقة هي في اتباع الارشادات الصحية من السلطات الحكومية، وقال في هذا الصدد "يجب الا نعطي الانطباع بان كرة القدم تعيش في عالمها الخاص ولا تكترث الى الواقع".

وقررت المانيا الاربعاء تخفيف إجراءات العزل من خلال إعادة فتح بعض المتاجر، أما المدارس والثانويات فسيعاد فتحها اعتباراً من 4 أيار/مايو. وسمحت للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح ابوابها مجددا.

وحذرت ميركل خلال مؤتمر صحافي من أن "النجاح المرحلي" الذي حققته ألمانيا ضد "كوفيد 19" ما زال "هشا" في الواقع. أضافت أن التجمعات التي تضم أكثر من شخصين ستظل محظورة حتى 3 أيار/مايو، وستبقى قواعد التباعد لمسافة 1,5 متر على الاقل سارية.

وأعلنت المانيا الأربعاء عن تسجيل 127 ألفاً و584 إصابة بفيروس كورونا المستجد و3254 وفاة، وفق معهد روبرت كوخ.

© 2020 AFP