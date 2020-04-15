فيروس كورونا: الحكومة الفرنسية تعلن عن تقديم مساعدات للعائلات المحتاجة ومنح للطواقم الطبية

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رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب خلال مؤتمر صحفي في باريس حول فيروس كورونا 28 مارس 2020.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأربعاء أن الحكومة الفرنسية ستمنح مكافأة مالية قيمتها 1500 يورو لموظفي الرعاية الصحية، الذين يعملون في الخطوط الأمامية في المستشفيات ومراكز العناية المركزة والذين يواجهون وباء كورونا يوميا، بالإضافة إلى أجر أعلى من المعتاد لساعات عملهم الإضافية.

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قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأربعاء إن موظفي الرعاية الصحية في المناطق الفرنسية الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد سيحصلون على مكافأة قدرها 1500 يورو بالإضافة إلى أجر أعلى من المعتاد لساعات عملهم الإضافية.

وأعلن فيليب عن هذه المساعدة المالية بعد اجتماع لمجلس الوزراء قرر حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليار يورو لدعم الاقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا.

وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تحدث عن ضرورة منح مكافأة مالية لموظفي قطاع الصحة، لا سيما أولئك الذين يعملون في الخطوط الأولى في المستشفيات ومراكز العناية المركزة والذين يواجهون وباء كورونا يوميا.

ويذكر أن عدة أطباء قد توفوا بعد أن أصيبوا بفيروس كورونا أثناء ممارسة وظيفتهم الطبية في المستشفيات الفرنسية.

فرانس24

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