ريبورتاج

ريبورتاج: جمعيات في نجدة الأسر المعوزة أثناء الحجر الصحي في ضاحية سان دوني الباريسية

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

في سان دوني، المنطقة الأكثر فقرا في فرنسا والواقعة في الضواحي الشمالية للعاصمة باريس، شكلت ربات بيوت جمعية تقوم بجمع المواد الغذائية وتجهيزها في حصص لتوزيعها على الأفراد والعائلات المحتاجة للمساعدة خلال فترة الحجر الصحي. ويقوم شباب متطوعون في جمعيات بإيصال هذه المساعدات بدورهم إلى العمال المهاجرين وكبار السن، وغيرهم ممن لا يملكون طريقة للحصول على قوت يومهم بسبب الإجراءات المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". تقرير: محمد فرحات وتالين أودجيان