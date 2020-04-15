فيروس كورونا: الوفيات في فرنسا تتجاوز 17 ألفا وانخفاض في عدد المرضى بالمستشفيات لأول مرة
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تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا الأربعاء 17 ألفا، وفق ما أعلنه مسؤول فرنسي في مؤتمر صحفي يعقد في باريس، لتقديم آخر المستجدات حول الوباء. وقال المدير العامة للصحة جيروم سالومون في هذا المؤتمر أن عدد الوفيات بالوباء بلغ 17167 حالة منذ بداية شهر مارس/آذار.
بلغ عدد الوفيات نتيجة الإصابة بوباء فيروس كورونا في فرنسا 17167 حالة، وفق ما أعلنه مدير الصحة العامة جيروم سالومون، بينها 10643 وفاة في المستشفيات.
وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء تراجع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية، وفق سالومون الذي قال إن "عدد المرضى (المصابين) في المستشفيات بات أقل بـ513" مقارنة بحصيلة يوم الثلاثاء بفضل "خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات".
فرانس24/ أ ف ب
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