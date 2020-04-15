فيروس كورونا: الوفيات في فرنسا تتجاوز 17 ألفا وانخفاض في عدد المرضى بالمستشفيات لأول مرة

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور أحد المعامل المصنعة للأقنعة الواقية في 31 آذار/مارس 2020 في سان بارتيليمي أنجو قرب أنجير في غرب فرنسا

تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا الأربعاء 17 ألفا، وفق ما أعلنه مسؤول فرنسي في مؤتمر صحفي يعقد في باريس، لتقديم آخر المستجدات حول الوباء. وقال المدير العامة للصحة جيروم سالومون في هذا المؤتمر أن عدد الوفيات بالوباء بلغ 17167 حالة منذ بداية شهر مارس/آذار.

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بلغ عدد الوفيات نتيجة الإصابة بوباء فيروس كورونا في فرنسا 17167 حالة، وفق ما أعلنه مدير الصحة العامة جيروم سالومون، بينها 10643 وفاة في المستشفيات.

وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء تراجع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية، وفق سالومون الذي قال إن "عدد المرضى (المصابين) في المستشفيات بات أقل بـ513" مقارنة بحصيلة يوم الثلاثاء بفضل "خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات".

فرانس24/ أ ف ب

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