مجموعة العشرين تقرر تعليق ديون الدول الأشد فقرا لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا

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نظمت السعودية اجتماعًا افتراضيًا الأربعاء 15 أبريل مع وزراء مالية مجموعة العشرين ومديري البنوك المركزية

توصل وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الأربعاء إلى اتفاق يقضي بتعليق موقت لخدمة الدين للدول الأشد فقرا لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا الذي أصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم. وأعلن هذا القرار ببيان أصدره المجتمعون في ختام لقاء عبر الفيديو.

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اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الأربعاء على تعليق موقت لخدمة الدين للدول الأكثر فقرا لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا، وذلك في بيان أصدروه بعد اجتماع عبر الفيديو نظمته السعودية.

وقال ممثلو مجموعة العشرين "توافقنا على مقاربة منسقة مع جدول زمني مشترك يتضمن أبرز مزايا هذه المبادرة (...) التي وافق عليها أيضا نادي باريس"، موضحين أن "جميع المانحين الرسميين الثنائيين سيشاركون في هذه المبادرة".

وحض البيان الجهات المانحة الخاصة على المشاركة بدورها في المبادرة.

وأيدت مجموعة السبع الثلاثاء خطوة مماثلة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لتفشي وباء كوفيد-19، ولكن شرط الحصول على موافقة مجموعة العشرين.

ضرورة دعم الاقتصاد العالمي

وقال وزير المال السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحفي عبر الفيديو "نحن عازمون على عدم توفير أي جهد لحماية الأرواح".

وشدد على أنه في هذه المرحلة غير المسبوقة، لا بد من تقديم أكبر دعم ممكن للاقتصاد العالمي والتأكد من صمود النظام المالي. وأضاف "علينا مواصلة جهودنا وتعزيزها".

وانفقت الحكومات حتى الآن آلاف مليارات الدولارات لاحتواء تأثير الفيروس الذي يشل قطاعات برمتها في الاقتصاد العالمي.

وأصاب وباء كوفيد-19 أكثر من مليوني شخص في العالم.

وحض البيان الجهات المانحة الخاصة على المشاركة بدورها في المبادرة.

فرانس24/ أ ف ب

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