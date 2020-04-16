إمكانية استئناف الدوري النمسوي في منتصف أيار/مايو بدون جمهور

جو كلامار ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صورة لملعب فريق لاسك لينتس النمسوي خلال مباراة بدون جمهور ضد مانشستر يونايتد الانكليزي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 12 آذار/مارس 2020.

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فيينا (أ ف ب)

كشف رئيس رابطة الدوري النمسوي لكرة القدم كريستيان إبنباور الخميس أن البطولة المعلقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، قد تستأنف في منتصف أيار/مايو من دون جمهور.

وكانت الحكومة النمسوية أعلنت الأربعاء أن فرق الدرجة الاولى سيكون بإمكانها العودة الى تدريباتها بدءا من الاسبوع المقبل بتشكيلات منقوصة تضم كحد أقصى ستة لاعبين فقط يتدربون في نفس الوقت.

وتطرق إبنباور بحذر إلى إمكانية استكمال الموسم بحلول نهاية حزيران/يونيو في مؤتمر صحافي الخميس.

وقال إبنباور "إمكانية قدرتنا على استئناف اللعب منتصف أيار/مايو (...) لا يزال من الصعب تقييمها عندما لا نكون على علم بكافة المعطيات المهمة. شخصيا اعتقد انه من الممكن تماما ان نتمكن من استئناف المباريات في منتصف ايار/مايو".

وتعد النمسا من أوائل الدول الأوروبية التي خففت هذا الأسبوع من بعض القيود المفروضة التي وضعت لمكافحة وباء فيروس كوفيد-19، حيث أن المرض في تراجع كبير في البلاد.

ومن إحدى النقاط الحاسمة التي يجب تسويتها هي توافر وتكاليف الاختبارات المنتظمة التي يجب أن تجريها الأندية.

وكان الدوري النمسوي العادي المكون من 22 مرحلة انتهى بتأهل ستة فرق إلى الدور النهائي المكون من عشر مراحل. ويتصدر لاسك لينتس بفارق ثلاث نقاط أمام سالزبورغ حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة، وسبع نقاط عن رابيد فيينا الثالث.

كما تبقى ثلاث مباريات فاصلة مؤهلة إلى الدوري الأوروبي وكذلك المباراة النهائية لمسابقة الكأس.

© 2020 AFP