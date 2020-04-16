الأمين العام للأمم المتحدة: لقاح ضد فيروس كورونا وحده كفيل بإعادة الحياة إلى طبيعتها

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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في الثالث من نيسان/أبريل 2020

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن "وحده لقاحا آمنا وفعالا ضد فيروس كورونا يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها". كما أعرب غوتيريس خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع 50 دولة أفريقية الأربعاء عن أمله في تسريع تطوير هذا اللقاح وتوفيره للجميع، مضيفا بأنه سيكفل إنقاذ ملايين الأرواح ومليارات الدولارت.

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"وحده لقاح آمن وفعال، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها"، هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فيما يخص مكافحة وباء كورونا، آملا أن يتوافر هذا اللقاح قبل نهاية السنة.

وأوضح غوتيريس الأربعاء خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو شاركت فيه حوالى خمسين دولة إفريقية أعضاء في المنظمة أن لقاحا كهذا "سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسريع تطوير اللقاح وإتاحته للجميع. وشدد على أنه ينبغي أن يكون "عالميا ويسمح بالسيطرة على الجائحة". وأضاف "نحتاج إلى جهود طموحة لضمان نهج منسق ومتكامل من أجل اعتماد السرعة القصوى وإتاحة هذا اللقاح للجميع بحلول نهاية العام 2020".

وقال غوتيريس إن النداء الذي وجهه في 25 آذار/مارس للتبرع بملياري دولار في إطار خطة إنسانية للأمم المتحدة للاستجابة للوباء سمح بجمع "20 بالمئة تقريبا" من هذا المبلغ.

وبفضل منظمة الصحة العالمية، تمكنت الأمم المتحدة من تجهيز 47 دولة إفريقية بفحوصات لكشف الإصابات بفيروس كورونا، على ما أكد الأمين العام للمنظمة.

وأشاد غوتيريس من جهة أخرى بجهود حكومات إفريقية عدة لتخفيف عواقب الجائحة ذاكرا أوغندا التي أرجأت دفع ضرائب لدعم المؤسسات التجارية وناميبيا التي وفرت مخصصات طارئة إلى العمال الذين فقدوا عملهم والرأس الأخضر الذي يوزع مساعدات غذائية ومصر التي خفضت الضرائب على الصناعات.

فرانس24/ رويترز

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