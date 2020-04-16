بريطانيا: 861 وفاة جديدة بفيروس كورونا والحكومة تمدد الحجر الصحي "3 أسابيع على الأقل"

توفي 861 شخصا إضافيا الخميس في بريطانيا بوباء كورونا، ليصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729. ومع تسجيل 4618 حالة إضافية في غضون 24 ساعة، أصبح مجموع المصابين 103093 في البلاد. وفي ظل هذا الوضع، أعلنت الحكومة تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 آذار/مارس "لثلاثة أسابيع على الأقل".

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كشفت بيانات وزارة الصحة البريطانية الخميس وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر.

وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء. وتظهر أحدث البيانات أيضا أنّ عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف.

ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر الخميس عن وزارة الصحة بعد تسجيل 100 وفاة أكثر من اليوم السابق (761).

ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.

ومع تسجيل 4618 شخصا إضافياً مصابين بالفيروس في غضون 24 ساعة، باتت المملكة المتحدة تسجل 103093 إصابة.

ومساءً، أعلنت الحكومة تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 آذار/مارس "لثلاثة أسابيع على الأقل"، في سياق محاولاتها للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ إصابته بالفيروس، إنّه يتوجب تمديد الإجراءات الحالية لمدة "ثلاثة أسابيع على الأقل".

والمملكة المتحدة هي من الدول الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا حيث يوجد الآن ما يقرب من 13800 وفاة في المستشفيات وحدها والمخاوف بشأن الوفيات في دور رعاية المسنين، والتي لا يتم حسابها في التقارير اليومية للسلطات.

في غضون ذلك، وافقت لجنة في مجلس العموم الخميس على مقترح لعقد جلسات عبر الفيديو، لكن يجب عرضه على التصويت في جلسة عامة، عقب عودة النواب من العطلة البرلمانية يوم 21 نيسان/أبريل.

وقال رئيس المجلس ليندسي هويل إن هذا الإجراء يسمح للنواب بمواصلة "عملهم المهم في مراقبة الحكومة" في زمن الجائحة، دون التعرض للخطر.

فرانس24/ أ ف ب

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