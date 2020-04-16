بوارج أمريكية تتعرض لمناورات "استفزاية" من زوارق إيرانية في المياه الدولية للخليج

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صورة وزعتها البحرية الأمريكية في 15 نيسان/أبريل تظهر زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني أثناء تنفيذها مناورات "استفزازية خطرة" قرب بوارج أمريكية في المياه الدولية في الخليج.

أعلنت البحرية الأمريكية الأربعاء أن زوارق إيرانية نفذت مناورات بشكل "استفزازي وخطير" بالقرب من بوارج عسكرية أمريكية كانت تسيّر دوريات في المياه الدولية في الخليج. وتقوم سفن حربية غربية بتسيير دوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في الخليج بعدما شهدت مياهه العام الماضي حوادث عدة كان الحرس الثوري الإيراني طرفا فيها.

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قامت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ مناورات "استفزازية خطرة" بالقرب من بوارج أمريكية كانت تسيّر دوريات في المياه الدولية في الخليج، حسبما أعلن سلاح البحرية الأمريكية الأربعاء في بيان.

وورد في بيان سلاح البحرية أن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري، "اقتربت مرات عدة وضايقت" 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية في شمال الخليج.

وأوضح البيان أن الزوارق الإيرانية مرت، مرارا وتكرارا، أمام السفن الأمريكية وخلفها، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا وبسرعة عالية.

وأضاف أن هذه الزوارق اقتربت إلى مسافة 50 مترا فقط من حاملة الطوافات الأمريكية "يو.إس.إس. لويس بولير" وإلى مسافة تقل عن 10 أمتار من قوس سفينة الدوريات "ماوي". وأرفق سلاح البحرية الأمريكية بيانه بصور وشريط فيديو وثق فيها ما جرى.

وبحسب البيان فإن القطع البحرية الأمريكية أطلقت إنذارات عدة للزوارق الإيرانية لكن الأخيرة لم ترد.

وإذ أعربت البحرية الأمريكية عن أسفها لهذا السلوك "الاستفزازي والخطِر"، شددت على أن قطعها "ستظل متيقظة".

وختم البيان بالقول إن عناصر سلاح البحرية الأمريكية "مدربون على التصرف باحترافية ولكن ضباطنا يتمتعون بحق التصرف للدفاع عن أنفسهم".

وتشهد مياه الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، توترات مزمنة.

وتسيّر سفن حربية غربية دوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في الخليج بعدما شهدت مياهه العام الماضي حوادث عدة كان الحرس الثوري الإيراني طرفا فيها.

فرانس24/أ ف ب

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