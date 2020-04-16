فيروس كورونا: أعلى حصيلة وفيات يومية في العالم بعد تسجيل نحو 2600 وفاة في الولايات المتحدة

قدمت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أرقاما عن عدد الوفايات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 2600 وفاة، ما يعد أعلى حصيلة يومية تسجل في بلد واحد منذ ظهور الوباء بداية العام. وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس التاجي 28326 وفاة. وصرح دونالد ترامب مساء الأربعاء أن بلاده "اجتازت ذروة الوباء" على الأرجح.

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في حصيلة قياسية جديدة لعدد الوفيات العالمي بسبب كوفيد-19 في يوم واحد، سجلت الولايات المتحدة مساء الأربعاء وفاة حوالى 2600 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كورونا حصد خلال 24 ساعة أرواح 2569 شخصا في الولايات المتحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 28,326 وفاة.

وكانت الحصيلة اليومية القياسية السابقة لضحايا الوباء سجلت قبل يوم واحد في الولايات المتحدة أيضا وبلغت 2228 وفاة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أصبحت الولايات المتحدة البلد الأول عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك.

وتحتل الولايات المتحدة أيضا المرتبة الأولى عالميا في عدد المصابين بالوباء والذين تخطى عددهم 637 ألف مصاب، علما بأن حوالى 3,2 مليون شخص تقريبا في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبت مما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

ومع أن نيويورك لا تزال أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة إلا أن تفشي الوباء فيها آخذ في التباطؤ وأعداد المصابين الذين تستدعي حالاتهم نقلهم إلى مستشفيات الولاية لا تنفك تتراجع.

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "اجتازت ذروة" تفشي وباء كورونا على الأرجح، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الخميس يعلن فيه عن "التوجيهات" التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد في البلاد إنه "من الواضح أن استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها"، مشددا على أن "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أننا، على الصعيد الوطني، اجتزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".

وأضاف "هذه التطورات المشجعة وضعتنا في موقع قوي جدا لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا".

فرانس24/أ ف ب

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