فيروس كورونا: بريطاني في 99 عاما من العمر يجمع 14 مليون يورو لدعم الطواقم الطبية

رفع محارب بريطاني سابق، يبلغ من العمر نحو مئة عام، تحديا بقطع طول حديقته الممتدة على 25 مترا، سيرا على الأقدام. واستعان في ذلك بجهاز للمشي بهدف تشجيع البريطانيين على التبرع لصالح جمعيات تعمل لفائدة موظفي قطاع الصحة الذين يوجدون في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا. وتمكن من جمع 12 مليون جنيه أسترليني أي ما يعادل 14 مليون يورو. وفي تعليق له حول هذه التبرعات، قال هذا المسن: ""لم أحلم أبدا بكل هذا المال..".

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رفع مسن بريطاني، يدعى توم مور، يقارب عمره المائة عام تحديا بقطع حديقته سيرا على الأقدام، التي يبلغ طولها 25 مترا، مئة مرة. واستعان في ذلك بجهاز للمشي. وكان الهدف من التحدي جمع المال لصالح موظفي القطاع الصحي الذين يوجدون على رأس الجبهة في مواجهة فيروس كورونا.

وقد تمكن هذا المحارب البريطاني السابق من جمع 12 مليون جنيه أسترليني، أي ما يعادل حوالي 14 مليون يورو، فيما كان حدد الهدف من هذا التحدي جمع ألف جنيه أسترليني.

وستوجه التبرعات إلى جمعيات تساعد موظفي قطاع الصحة في بريطانيا الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمكافحة الجائحة، التي تسببت بوفاة أكثر من 11 آلف شخص في بريطانيا.

وقال الرجل المسن، الذي سيحتفل بعيد ميلاده المئة في 30 نيسان/أبريل، عبر محطة "أي تي في" الثلاثاء، وقد ارتدى سترة تغطي صدرها الأوسمة، "إنه أمر لا يصدق". وأشاد الجندي السابق في الحرب العالمية الثانية بعمل طواقم الرعاية الصحية، موضحا أن "جيشنا هذه المرة يرتدي بزات الأطباء والممرضين".

وقال لرويترز "كانت مزحة (في الأصل)... لكنها بدأت تكبر وتكبر إلى الآن. أعني أننا وصلنا على ما يبدو الآن إلى عدة ملايين، وهو بالأحرى الكثير". وأضاف "لم أحلم أبدا بكل هذا المال. هيئة الصحة الوطنية هي التي تقوم بكل هذا العمل الرائع لنا جميعا".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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