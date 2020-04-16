فيروس كورونا: تشلسي يقدم 78 الف وجبة للعاملين في الخدمات الصحية

ادريان دينيس ا ف ب/ارشيف

لاعبو تشلسي يحتفلون بهدف الفرنسي اوليفييه جيرو في مرمى ايفرتون في ملعب ستامفورد برديج في لندن ضمن منافسات الدوري الانكليزي لكرة القدم في 8 شباط/فبراير 2020.

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم الخميس انه سيقدم 78 الف وجبة مجانية الى دائرة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية والجمعيات الخيرية التي تدعم كبار السن والمستضعفين خلال ازمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وسيساعد تبرع البلوز موظفي الخدمات الصحية ("أن ايتش أس") على لعمل لساعات طويلة في خمسة مستشفيات.

وقال رئيس النادي، الأميركي بروس باك "كنا ولا زلنا دائما ملتزمين بدعم مجتمعاتنا، وخاصة المستضعفين جدا، وندرك في هذا الوقت أن هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف "مالك النادي (الروسي) رومان أبراموفيتش، وضعنا أمام تحدي لإيجاد سبل دعم المحتاجين".

وسيضاء ملعب أولد ترافورد الخاص بفريق مانشستر يونايتد والذي يغطيه عادة اللون الأحمر خلال مباريات النادي الشمالي، باللون الأزرق لإظهار الدعم للعاملين في الخدمات الصحية خلال فترة الوباء.

ومن المقرر أن يتحول ملعب أولد ترافورد إلى لون منافسه وجاره مانشستر سيتي بالتزامن مع حملة الاشادة الجماهيرية الأسبوعية بالفرق الطبية "التصفيق للمعالجين" الخميس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

وقال مانشستر يونايتد في بيان "عادة لا يتم تلوين أولد ترافورد باللون الأزرق، لكن ذلك الحال ستكون كذلك للاعتراف بالجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء فيروس +كوفيد-19+".

© 2020 AFP