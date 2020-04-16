فيروس كورونا: 753 وفاة جديدة في فرنسا والحصيلة الإجمالية للضحايا تبلغ 17.920

توفي 753 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنه مدير الصحة العامة جيروم سالومون. وقال إن "تفشي الفيروس بدأ يشهد استقرارا إنما على مستوى مرتفع".

إعلان اقرأ المزيد

سجّلت فرنسا 753 وفاة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع إلى 17920 الحصيلة الإجمالية للوفيات على الأراضي الفرنسية، وفق مدير الصحة العامة في البلاد جيروم سالومون.

وأعلن سالومون أن عدد المصابين في المستشفيات بات أقل بـ474 كما أن عدد المصابين في العناية المركزة أصبح أقل بـ209، وقال إن "تفشي الفيروس بدأ يشهد استقرارا إنما على مستوى مرتفع".

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك