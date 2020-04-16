ممثل الدوري كرة الأميركي للمحترفين في الصين يتنحى عن منصبه

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس أن كبير ممثليها في الصين دريك تشانغ تنحى عن منصبه بعد عامين من تعيينه.

وقرر تشانغ الرئيس التنفيذي للـ"ان بي ايه" في الصين التخلي عن وظيفته التي استلمها في حزيران/يونيو 2018، لقضاء وقت أكبر مع عائلته.

وقال نائب مفوض الرابطة ومسؤول العمليات التنفيذي مارك تاتوم"نحن ممتنون للمساهمات العديدة التي قدمها دريك لقيادة أعمالنا وزملائنا في الصين، بما في ذلك في وقت التحديات غير المسبوقة".

وتميزت فترة ولاية تشانغ بنمو رياضة كرة السلة والعلامة التجارية للدوري في الصين، وأيضا بتوتر العلاقات بين الرابطة والحكومة الصينية.

وكانت تغريدة داعمة لاحتجاجات حصلت في هونغ كونغ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، للمدير العام لنادي هيوستن روكتس داريل موري، قوبلت بانتقادات واسعة في الصين، ما ادى الى خسارة روكتس عقودا إعلانية مع شركات صينية وتوقف بعض القنوات التلفزيونية عن عرض مباريات الدوري الأشهر لكرة السلة في العالم.

وافادت التقارير أن الرابطة تبحث عن بديل لتشانغ الذي سيترك منصبه رسمياً في 15 حزيران/مايو المقبل.

© 2020 AFP