وزير الصحة الألماني يعلن أن بلاده سيطرت على جائحة فيروس كورونا

وزير الصحة الألماني ينس سبان يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول الوضع في ألمانيا، في برلين، ألمانيا ، 17 أبريل/ نيسان 2020.

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان الجمعة أن فيروس كورونا بات "تحت السيطرة" في البلاد بفضل القيود التي فرضت. ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها اعتبارا من الرابع من مايو/ أيار، كما سيسمح للمتاجر التي تناهز مساحتها 800 متر مربع بإعادة الفتح اعتبارا من الاثنين القادم شرط التزامها بقواعد الصحة العامة.

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بات فيروس كورونا في ألمانيا "تحت السيطرة"، وفق ما أعلنه وزير الصحة الألماني ينس شبان الجمعة على الرغم من استمرار تسجيل الإصابات. وأرجع الوزير الفضل في السيطرة على الوباء إلى إجراءات العزل الصحي المطبقة في ألمانيا والتي يتم تخفيفها شيئا فشيئا.

ألمانيا تسيطر على فيروس كورونا بفضل إجراءات الحجر الصحي

وفرض القيود لإبقاء الناس في منازلها منذ منتصف مارس/آذار قد نجحت، بحسب ما قال شبان للصحافيين في برلين، في وقت تستعد السلطات الألمانية لتخفيف الإجراءات وتسريع إنتاج الكمامات الواقية.

وقال الوزير إن "أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير، وخصوصا الارتفاع النسبي اليومي. التفشي بات الآن مجددا تحت السيطرة".

تخفيف إجراءات العزل

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أنه سيسمح للمتاجر التي تقارب مساحتها 800 متر مربع إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الاثنين شرط التزامها بقواعد الصحة والسلامة العامة.

ومن المقرر كذلك أن تبدأ المدارس بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الرابع من مايو/أيار، مع أولولية للطلبة الذين سيجرون امتحاناتهم قريبا.

لكن سيتواصل تطبيق قواعد تحظر تجمّع أكثر من شخصين في الأماكن العامة باستثناء العائلات التي يعيش أفرادها في منزل واحد، بينما ستبقى المناسبات العامة الكبيرة محظورة حتى 31 أغسطس/آب.

الخميس أعلن معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة أن معدّل العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 بين شخص وآخر تراجع إلى 0,7.

وتسمح الأرقام بتخفيف أول لإجراءات العزل مع مراجعة بعد أسبوعين أو ثلاثة، وفق ما قالت ميركل محذرة من "ضيق هامش الخطأ" ومن أن "الشعار يجب أن يكون الحذر، لا الثقة الزائدة بالنفس".

وفيما تستعد ألمانيا للعودة إلى الحياة الطبيعية، قال شبان إن البلاد ستقوم بإنتاج ما يصل إلى 50 مليون قناع واق اعتبارا من آب/أغسطس.

وسيكون 40 مليونا منها أقنعة جراحية وعشرة ملايين قناع من نوع إف إف بي 2 المزودة بفلتر لتنقية الهواء والتي تقدم حماية أكبر.

حتى الآن لم تطبق ألمانيا الاجراءات التي فرضتها النمسا المجاورة بإلزام الناس بوضع القناع في الأماكن العامة بل اكتفت بتوجيه "توصية قوية".

ومدافعا عن قرار عدم فرض وضع القناع قال شبان إن الناس أبدوا حتى الآن "مسؤولية كبيرة".

فرانس24/ أ ف ب

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