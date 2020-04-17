إسبانيا: ارتفاع حصيلة الوفيات الإجمالية بفيروس كورونا إلى حوالي 19500

سجلت إسبانيا 585 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة الجمعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 19478. وإسبانيا ثالث بلد يسجل أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

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أعلنت السلطات الإسبانية الجمعة تسجيل 585 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية. وبالتالي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 19478 وفاة وفق وزارة الصحة.

وغيرت السلطات الإسبانية طريقة إحصاء الوفيات من أجل أن تكون المعايير ذاتها في كل المناطق التي تتلقى منها أرقاما عن الإصابات والوفيات، ما استتبع تغييرا في عدد الوفيات المعلنة خلال الأيام السابقة.

وكان العدد الإجمالي للوفيات قد وصل الخميس إلى 19130 مع تسجيل 551 وفاة في 24 ساعة. وإسبانيا ثالث بلد يسجل أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وباتت الحصيلة لا تشمل إلا الأشخاص الذين أجروا فحصا مخبريا تبين أنه إيجابي. إلا أن السلطات في مناطق إسبانية عدة تشكك بهذه الحصيلة، مشيرة إلى أن هناك آلاف الوفيات الأخرى غير المسجّلة ضمن الحصيلة الوطنية رغم ظهور عوارض الفيروس على هذه الحالات.

وتشير كاتالونيا (شمال شرق) مثلا التي سجلت فيها 3752 وفاة، إلى أن العدد الفعلي يزيد عن 7500 وفاة.

وارتفع عدد حالات الإصابات المؤكدة في إسبانيا بنحو 5200 إلى أكثر من 188 ألفا، بحسب إحصاء اليوم، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الفحوص المخبرية، بحسب الوزارة.

وتخضع إسبانيا لإحدى أشد تدابير العزل في أوروبا منذ 14 آذار/مارس وقد تم تمديدها حتى 25 نيسان/أبريل. ولا يُسمح بخروج السكان من منازلهم إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية أو لإجراء نزهة قصيرة للكلاب ويُمنع خروج الأطفال إطلاقا.

ومن جهته، أعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي أنه سيتم تمديد العزل مجددا مع تخفيف التدابير.

فرانس24/ أ ف ب

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