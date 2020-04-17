الصين: أول انكماش اقتصادي منذ عام 1992 بسبب فيروس كورونا وتسجيل 1290 وفاة جديدة

مؤشرات بورصة شنغهاي وشنتشن، في الحي المالي في شنغهاي، الصين، 13 مارس/ آذار 2020.

أثر تفشي فيروس كورونا في الصين على الاقتصاد، إذ أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الصيني انكمش بنسبة 6,8 في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/ آذار مقارنة بالعام الماضي، ليسجل أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل. كما ارتفعت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 إلى 4632 عقب تسجيل 1290 حالة وفاة جديدة الجمعة.

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تكبد ثاني أكبر اقتصاد في العالم خسائر تاريخية بسبب تفشي فيروس كورونا، إذ تم الجمعة تسجيل انكماش اقتصادي بنسبة 6,8 في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار مقارنة بالوضع قبل عام، ليسجل بذلك أول انكماش منذ عام 1992 على الأقل عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي.

وتسببت جهود احتواء فيروس كورونا، الذي ظهر أول مرة في الصين في أواخر العام الماضي، في إغلاق المصانع ووسائل النقل والمتاجر.

وتشهد اقتصادات كبرى أخرى حاليا إغلاقات مماثلة تسببت في تعطيل التجارة العالمية وتشير إلى أن تعافي الاقتصاد الصيني ليس قريبا على الأرجح.

حصيلة الوفيات جراء الفيروس ترتفع بنسبة كبيرة

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض كوفيد-19 في الصين الجمعة لتصل إلى 4632 حيث تم تسجيل 1290 وفاة إضافية، بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان حيث ظهر فيروس كورونا في نهاية كانون الأول/ديسمبر. حيث توفي بعض المرضى في أوج الوباء في بيوتهم بسبب عدم قدرة المستشفيات على التكفل بهم. لذلك لم يكن هؤلاء محتسبين في الإحصاءات الرسمية التي لا تشمل سوى المرضة الذين توفوا في المستشفيات.

كما ارتفع عدد الإصابات أيضا لكن بمقدار 325 فقط ليصبح خمسين ألفا و333 في المدينة الواقعة في وسط الصين. وبذلك تجاوز مجموع الإصابات في جميع أنحاء الصين الثمانين ألفا.

الانكماش الاقتصادي يتجاوز توقعات المحللين

والانكماش أكبر من توقعات المحللين بتراجع نسبته 6,5 في المئة، كما يأتي بعد نمو نسبته ستة في المئة في الربع الأخير من 2019.

ومقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9,8 بالمئة في الشهور الثلاثة الأولى من العام، وفق ما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات، مقارنة مع توقعات بانكماش قدره 9,9 بالمئة ونمو بنسبة 1,5 في المئة في الربع السابق.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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