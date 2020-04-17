الولايات المتحدة: جثث مكدسة في دار للمسنين يشتبه بأنها لمصابين بفيروس كورونا

© أنجيلا فايس أ ف ب

نقل جثث إلى شاحنة مبردة بالقرب من مستشفى وايكوف هايتس في نيويورك في 02 نيسان/ابريل 2020

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس أن الشرطة الأمريكية، عثرت على 17 جثة مكومة فوق بعضها البعض في مشرحة تابعة لدار رعاية مسنين في نيو جيرزي تعد بين أكبر دور الرعاية المتأثرة بشدة بفيروس كورونا. وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في الولايات المتحدة جراء جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، أكثرمن 33 ألف شخص.

إعلان اقرأ المزيد

ذكرت وسائل إعلام الخميس، أن الشرطة عثرت على 17 جثة مكومة فوق بعضها البعض في مشرحة تابعة لدار رعاية مسنين في نيو جيرزي، في مؤشر آخر على الضغط الذي يتسبب به تفشي فيروس كورونا على منشآت الرعاية.

وعثرت عناصر شرطة في مدينة أندوفر الواقعة على بعد نحو 80 كلم غرب مدينة نيويورك على الجثث بعدما تلقوا بلاغا من شخص مجهول، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

واكتشفت الجثث الاثنين في "وحدة إعادة التأهيل في أندوفر" التي تعد بين أكبر دور الرعاية في ولاية نيو جيرزي المتأثرة بشدة بالفيروس.

ولم يعرف بعد سبب وفاة الأشخاص الـ17 لكن 26 شخصا من إجمالي 68 توفوا مؤخرا في المنشأة كانوا مصابين بكوفيد-19، بحسب الصحيفة.

ولم تؤكد الشرطة عدد الجثث التي عثر عليها.

لكن في بيان نشر على صفحة شرطة أندوفر في موقع فيس بوك، قال أحد مالكي الدار ويدعى حاييم شايبوم إن المشرحة التي عادة تضم أربع جثث "لم توجد فيها يوما أكثر من 15 جثة".

وأوضح قائد شرطة أندوفر إريك دانيالسون لشبكة "سي إن إن" أن "الموظفين كانوا تحت ضغط واضح وعلى الأرجح لم يملكوا عددا كافيا من الموظفين".

من جهته أعرب حاكم نيو جيرزي عن "غضبه" حيال الطريقة التي تم من خلالها تكديس الجثث وأمر بفتح تحقيق.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 32 ألف شخص في أنحاء الولايات المتحدة، بحسب جامعة جونز هوبكز، بينما تعد نيو جيرزي الولاية الأكثر تأثرا بالفيروس بعد نيويورك.

وأودى تفشي الوباء بحسب تقارير بحياة الآلاف في دور المسنين، ما يسلط الأضواء على مدى تأثر كبار السن بالوباء.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك