بنزيمة يبقي الباب مفتوحا امام امكانية العودة الى ليون

كريستينا كويكلر ا ف ب

مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة محتفلا بعد تسجيله هدفا في مرمى ريال بيتيس في 8 اذار/مارس 2020

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ليون (أ ف ب)

أبقى الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الاسباني الباب مفتوحا امام امكانية الدفاع عن الوان ناديه السابق ليون في المستقبل.

ولم يستبعد بنزيمة فكرة العودة الى النادي الذي رحل عنه الى فريق العاصمة الاسبانية عام 2009 مقابل 35 مليون يورو وحاز مع ريال مدريد العديد من الالقاب المحلية بالاضافة الى لقب دوري ابطال اوروبا اربع مرات.

وقال بنزيمة (32 عاما) الى شبكة نادي ليون في حلقة بثت مباشرة وجمعته مع بعض انصار النادي "لا اغلق الباب امام انهاء مسيرتي في ليون".

واضاف المهاجم الذي جدد عقده مع النادي الملكي قبل فترة قصيرة لثلاثة مواسم جديدة "بعد كل ما فعلته من كتابة التاريخ في مدريد، لم لا؟".

واوضح "الجميع يدرك مدى تعلقي بنادي ليون، لقد وصلت الى ما وصلت اليه بفضل ليون. لن اعود في المستقبل القريب لانني العب حاليا في النادي الذي يعتبر الافضل في العالم".

وكشف "لدي الكثير للقيام به. بعد ذلك لا ادري ماذا سيحصل. في كل الاحوال سأعود الى ليون بكل تأكيد أكان كلاعب كرة قدم او في مجال آخر. لا اغلق الباب".

واعتبر أن الاعتزال لا يزال بعيدا بقوله "ثمة اعتقاد بأن النهاية عندما يبلغ اللاعب ال30 ال31 ال32 من العمر. لكني اشعر اني في حالة بدنية وذهنية جيدة. لا اتعرض للاصابات واستطيع خوض المباراة تلو الاخرى. بطبيعة الحال، لست في بداية مسيرتي لكني متأكد بأن لدي الكثير من السنوات امامي".

وخاض بنزيمة 148 مباراة في صفوف ليون سجل خلالها 66 هدفا واحرز معه بطولة فرنسا 4 مرات.

كما خاض 81 مباراة مع منتخب فرنسا، المبعد عنه منذ عام 2015 على خلفية فضيحة ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط فيديو اباحي، وسجل 27 هدفا.

© 2020 AFP