ترامب: حصيلة كوفيد-19 في الصين "أعلى بكثير" مما أعلن

ماندل انغان ا ف ب/ارشيف

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي في حديقة البيت الأبيض في 14 نيسان/أبريل 2020

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واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن عدد الوفيات الحقيقي في الصين من جراء فيروس كوفيد-19 "أعلى بكثير"، حتى بعد صدور حصيلة جديدة تتضمن عدداً أعلى من الوفيات في مدينة ووهان، حيث ظهر الوباء.

وكتب ترامب على تويتر: "أعلنت الصين للتو مضاعفة عدد الوفيات من العدو غير المرئي. إنها أعلى بكثير من ذلك وأعلى بكثير من (وفيات) الولايات المتحدة، ليست بأي حال قريبة منها!".

ويبدو أن ترامب كان يشير إلى الزيادة المفاجئة بنسبة 50% في حصيلة الوفيات في ووهان، والتي لم ترتفع مرتين كما قال.

ونشرت الحصيلة الجديدة بعد تزايد الشكوك في العالم بشأن شفافية الأرقام الصينية.

وقال المسؤولون في مدينة ووهان إن خطأ حصل في احتساب عدد الوفيات إذ أضافوا 1290 وفاة إلى حصيلة المدينة التي سجلت فيها معظم الوفيات المعترف بها رسمياً في الصين من جراء فيروس كورونا المستجد.

وتندرج اتهامات ترامب الأخيرة في إطار تزايد اللهجة العدائية بين واشنطن وبكين بسبب فيروس كورونا المستجد والفوضى الاقتصادية التي تسبب بها.

وعلق الرئيس الأميركي تمويل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لاتهامها بالتواطؤ مع الصين للتقليل من خطورة الفيروس.

والولايات المتحدة هي أكبر ممول للمنظمة وتساهم بنحو 400 مليون دولار في ميزانيتها السنوية. وواجه ترامب انتقادات واسعة النطاق بسبب خطوته هذه في حين ما زال العالم يعاني من آثار الفيروس وتداعياته الاقتصادية.

وتحقق إدارة ترامب في منشأ فيروس كوفيد-19 قائلة إنها لا تستبعد انتشاره - عن طريق الخطأ - من مختبر أبحاث في ووهان.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان التقارير الإعلامية الأميركية بهذا الشأن وقال إن "لا أساس علمياً لها". وتشاو هو الذي رجّح سابقاً أن يكون الجيش الأميركي مسؤولاً عن جلب الفيروس إلى الصين.

© 2020 AFP