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جدل على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب فيديو "عنصري" للإعلامية الكويتية نادية المراغي

صورة من فيديو الإعلامية الكويتية نادية المراغي. © صورة من شاشة فرانس24

أثار فيديو تظهر فيه الإعلامية الكويتية نادية المراغي أثناء زيارتها داخل دار إيواء الوافدات والوافدين المخالفين لقانون الإقامة جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي. وذلك بسبب تصريحات الإعلامية التي اعتبرها ناشطون إساءة للوافدين وعنصرية صريحة. وظهرت الإعلامية المراغي في الفيديو برفقة سيدة أثناء زيارتهما لإحدى غرف الوافدات قبيل ترحيلهن إلى بلدانهن الأصلية ضمن إجراءات متبعة للحد من تفشي فيروس كورونا. وقد ارتدت المراغي ورفيقتها كمامات واقية وبررتا ارتداءها بالرائحة "العفنة" الموجودة في غرف الوافدات.