دروغبا يقدم مساعدات للعائلات الاكثر فقرا في ساحل العاج

ايسوف سانوغو ا ف ب

النجم العاجي ديدييه دروغبا يتحدث الى وسائل الاعلام لدى قيامه بتوزيع مساعدات لمئتي عائلة في المنطاق الاكثر فقرا في ابيدجان. 17 نيسان/ابريل 2020

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أبيدجان (أ ف ب)

قدّم الدولي العاجي السابق ديدييه دروغبا الجمعة بالتعاون مع الفرقة الموسيقية الشهيرة في بلاده "ماجيك سيستم"٬ مساعدات لمئتي عائلة في المناطق الأكثر فقرا في العاصمة أبيدجان ضمن إطار الجهود لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وانضم دروغبا مهاجم تشلسي الانكليزي السابق الى المغني الرئيسي في الفرقة ساليف تراوري الملقب ب "أسالفو" الى المرحلة الثانية من حملة "قافلة التضامن ضد كوفيد-19" الممولة من قبل جمعيتهما الخيريتين٬ الاتحاد الاوروبي وإحدى الشركات العقارية.

وقال دروغبا المتوج بلقب دوري ابطال أوروبا عام 2012 مع النادي اللندني "إنه الوقت لإظهار التضامن والرحمة ولمساعدة الناس الأكثر فقرا"٬ مشددا على أنه يحمل "مسؤولية مدنية".

وتابع لاعب مرسيليا الفرنسي السابق "لا يمكن للجميع تحمّل البقاء في الحجر الصحي لعدة أسابيع. الحياة اليومية للشاب الافريقي ليست ذاتها للشاب الفرنسي".

وقال منظمو الحملة أن ألف عائلة في 11 منطقة في العاصمة العاجية ستحصل على الصابون والمعقمات والأرز وزيت الطهي والسكر على مدى 11 يوما.

من جهته اعتبر أسالفو أن "تشارُك القيم مهم جدا بالنسبة للفنانين. على الثقافة أن تكون في خدمة المجتمع".

وقدّم دروغبا الاحد الفائت المستشفى الخاص بجمعيته الخيرية للسلطات العاجية من أجل تحويله الى مركز لإجراء فحوصات "كوفيد-19".

وقال المنظمون أنه خلال المرحلة الاولى التي امتدت من الثاني الى التاسع من نيسان/أبريل الحالي٬ قدمت الحملة مساعدات بقيمة 150 مليون فرنك افريقي (ما يقارب 230 ألف يورو) الى خمسة آلاف عائلة.

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن 688 إصابة وست حالات وفاة معلنة في ساحل العاج وفق التقرير الرسمي الصادر الخميس.

© 2020 AFP